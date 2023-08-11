Соловьев может поставить перед собой зеркало

Соловьев может поставить перед собой зеркало5
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 11.08.2023, 9:36
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И, глядя в него, возмущаться.
Искренность человека на этом видео захватывает. Это сказано от сердца. Чистое возмущение ослабевшим рублем.
В самом деле, куда же Владимиру Соловьеву складировать килотонны рублей, которые ему платят за его труд и которые обесцениваются?
Эй, Центробанк, депутаты, сделайте что-нибудь?! Найдите, хотя бы, виноватых?!
Фамилия виноватого известна – Путин и прочие авторы «спецоперации»: Лавров, Шойгу, Нарышкин, Мишустин, Шойгу. Все те, кто привел нашу экономику к печальному состоянию.
И Соловьев - один из соучастников. Поэтому может поставить перед собой зеркало и, глядя в него, возмущаться падением курса рубля.
Рецепт известен – останавливайте «спецоперацию» и возвращайте страну к нормальной жизни.
Телеграм-канал «СерпомПо»