Ни на что не похож: ученые открыли новый вид человека 1 11.08.2023, 9:40

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Речь идет о ранее неизвестной эволюционной линии.

Антропологи из Китая и Испании впервые провели детальный морфологический анализ черепа доисторического человека возрастом 300 тысяч лет, который нашли в восточно-китайской пещере Хуалун в 2015 году. Результаты, опубликованные в издании Journal of Human Evolution, показали, что он отличается от всех когда-либо найденных останков гоминидов. Возможно, речь идет об открытии ранее неизвестной эволюционной линии людей, говорится в исследовании.

Череп, сложенный из двух крупных фрагментов и обозначенный учеными как HLD 6, представляет особый интерес из-за строения нижней челюсти. На ней отсутствует настоящий подбородок, хотя имеется умеренно развитый подбородочный треугольник.

При этом челюсть сочетает в себе как архаичные черты, так и те, что свойственны современному человеку — это исследователи назвали «неожиданным».

По форме кость похожа на нижнюю челюсть Homo sapiens, нашего современного человеческого вида, который произошел от Homo erectus. Но он также имеет общие характеристики с другой ветвью, которая произошла от Homo erectus — вымершим денисовским человеком. У HLD 6 нет подбородка, как и у денисовцев.

Подобный «мозаичный узор» никогда ранее не фиксировали в других окаменелых останках гоминидов Юго-Восточной Азии, относящихся к тому же периоду позднего плейстоцена. (Геологическую эпоху плейстоцена 2,58 млн — 11,7 тыс. лет назад неформально называют ледниковым периодом).

Антропологи ранее определили по черепу HLD 6 примерный возраст его владельца — примерно 12-13 лет. Они предполагали, что уникальное строение нижней челюсти могло быть связано с «незрелостью» особи. Однако детальный сравнительный анализ опроверг эту теорию.

Многие из других окаменелостей плейстоцена, которые находили в Китае, было также трудно классифицировать, их считали аномалиями. Нынешнее открытие, наряду с другими недавними исследованиями, меняет современные представления об эволюционной модели доисторической эпохи, пишет CNN.

Это, в частности, разбивает представление об эволюции древних людей как о линейном процессе, говорится в аннотации к исследованию. Если раньше некоторые ученые пытались представить «аномалии» как промежуточные звенья между разными ступенями эволюции, то теперь речь идет скорее об отдельных ветвях генеалогического дерева человека.

«Вполне вероятно, что в этот период сосуществовало несколько линий или таксонов гоминидов, но только некоторые из них можно считать предполагаемыми предками современного Homo sapiens», — отмечают авторы анализа.

Считается, что Homo sapiens (человек разумный) появился в Китае около 120 тыс. лет назад. Теперь исследователи предполагают, что характеристики современного человека могли присутствовать уже 300 000 лет назад — до появления современных людей в Восточной Азии. HLD 6, по их мнению, должен принадлежать к новой классификации, которой еще не дали названия.

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