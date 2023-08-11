«Знали бы польский — сэкономили бы 500 долларов» 4 11.08.2023, 10:13

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Как белорусы преодолевают языковые трудности в Польше.

Большинство людей, которые переезжают в Польшу, стараются выучить польский язык. Но есть те, кто не делают этого принципиально.

Журналисты MOST поговорили с ними о том, почему они не хотят учить польский и как преодолевают языковые трудности.

«Хожу в те места, где есть англоговорящий персонал»

— Заранее извинюсь перед всеми поляками и любителями польского языка и культуры, но, к сожалению, мне не очень нравится ни первое, ни второе, рассказывает Настя. — Поэтому учить язык и разговаривать точно не входит в мои планы, хотя я уже полтора года живу во Вроцлаве.

Сейчас я активно учу английский и испанский, а знание польского ограничивается уровнем А1 (начальный уровень. — Прим. MOST). Его мне хватает, чтобы решить самые базовые вопросы. А для всего остального я использую английский, на котором могу свободно говорить.

Я не планирую жить в Польше какое-то продолжительное время, поэтому все сложности, связанные с незнанием языка, воспринимаю спокойно. Но они есть. На этих выходных, например, для решения вопросов с документами я приехала в Варшаву, но оказалось, что зря. Дело в том, что сотрудница ужонда неправильно произнесла на английском дату, когда я должна была приехать, а на польском мы, разумеется, разговаривать не могли.

Конечно, это очень некомфортно жить в стране, язык которой ты не знаешь. Если только это не Германия, где почти каждый хорошо говорит по-английски. В Польше достаточно низкий уровень знания английского языка. Здесь много беженцев, но не настолько, чтобы с каждым разговаривали по-русски. Поэтому даже банальные вещи: позвонить в полицию, вызвать скорую — не даются мне легко.

Разве что в банках или в других серьезных учреждениях обычно есть человек, который говорит либо по-английски, либо по-русски. То же самое касается и всех административных, миграционных департаментов.

Но не могу сказать, что моя жизнь стала очень дискомфортной. Нет. Я хожу исключительно в те заведения и места, где есть англоговорящий персонал, то же самое касается и медицинских центров.

«Мой Минск переехал вместе со мной»

— Многие наслышаны о своеобразном «бабле» (пузыре, имеется в виду окружение. — Прим. MOST), который мешает социализироваться в новой стране, — рассказывает Евгений. — Так вот мой «бабл» меня более чем устраивает.

Я работаю в крупной ИТ-компании. С коллегами и руководством разговариваю на английском, а все мое окружение — это беларусы и украинцы, с которыми я провожу все свободное время. Покупки преимущественно делаю онлайн, врачей выбираю исключительно англоязычных, а в ужондах, если нужно, использую переводчик.

Найти мотивацию для изучения польского языка — это для меня проблема номер один. Гуляя по Варшаве, часто ловлю себя на мысли, что это Минск в самые лучшее времена, потому что за один вечер можно встретить минимум трех знакомых беларусов. С ними в Беларуси было сложно договориться о встрече, а тут мы это делаем буквально за час.

В целом за два года жизни в Варшаве сложилось ощущение, что мой Минск переехал вместе со мной. И только по воскресеньям говорю себе: «Ой нет, разворачиваемся и едем домой: сегодня в Польше все закрыто». Во всем остальном не чувствую дискомфорта. Язык с большего понимаю, простыми предложениями, если постараться, могу изъясняться, а большего мне и не нужно.

«Кажется, скоро придется в очередной раз менять страну для жизни»

— Мы с семьей переехали в Гданьск год назад и хотели уже через месяц записаться на языковые курсы, — рассказывает Мария. — Но сначала затянулся процесс легализации, потом дети пошли в школу и сад. Бытовые мелочи так увлекли нас, что сейчас единственный, кто уже относительно хорошо говорит на польском, — это дочь-девятиклассница.

Не знать язык — это дорого. Почему? Потому что за ошибки нужно платить. В нашем случае — много. Например, у нас сломался ноутбук. Покупать новый не хотели, поэтому отнесли в ремонт. Там мастер предлагал разные услуги. Муж считал, что он прекрасно понимает мастера. В итоге ноутбук нам починили, а плюс к этому на нем появилось много ненужных программ, за которые мы в общей сложности заплатили 500 долларов.

А сейчас, когда закончился процесс легализации и бытовая жизнь в целом нормализовалась, мы опять думаем о переезде в другую страну. Уж слишком сильно нас беспокоит ситуация возле границ. Поэтому во всей этой нестабильности курсы польского опять ушли на третий-четвертый план.

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