Россия запустила ракеты «Кинжал»: в Киеве раздались мощные взрывы
- 11.08.2023, 10:18
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(Обновлено) Обломки ракет упали на детскую больницу.
Утром 11 августа в очередной раз по всей территории Украины зазвучали сигналы воздушной тревоги. Жителей регионов предупредили об угрозе применения врагом крылатых ракет «Кинжал».
В Воздушных силах Украины предупредили о том, что российские оккупанты запустили аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из самолетов МиГ-31К в направлении Киевской области.
Вслед за объявлением в Киеве раздались взрывы. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
После объявления тревоги в Киеве услышали несколько громких взрывов. Впоследствии взрывы подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко.
«Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!» - написал он.
Кроме того, в КГВА сообщили о работах противовоздушной обороны.
«В столице работает ПВО. Ракетная опасность продолжается! Оставайтесь в укрытиях!» - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
По информации мэра Киева Виталия Кличко, в столице Украины на территорию одной из детских больниц упали обломки ракеты.
Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место.
Как впоследствии уточнил начальник КГВА Сергей Попко, предварительно в Оболонском районе, на территории детской больницы упало несколько обломков.
Данные о пострадавших и разрушениях выясняются.