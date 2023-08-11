«Дедушка пришел — принес пять сникерсов на выбор» 11.08.2023, 10:23

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Минчанка годами не могла похудеть, пока не нашла на 100% работающую мотивацию.

Когда смотришь на актуальные фото Екатерины, кажется, что она всегда была такой — стройной, уверенной в себе, с округлостями в нужных местах. Да, часто красивые формы достаются девушкам в подарок от мамы (спасибо генетике!). Но в случае Екатерины «исходные параметры» были далеки от идеала. Можно было всю жизнь прожить в теле без намека на талию, но девушка выбрала другой путь, нашла источник мотивации и полностью пересмотрела питание. Екатерина рассказала onliner.by, как слепила фигуру мечты и почему это доступно каждому.

Когда вспоминаю, что ела в детстве, бросает в дрожь

— Все свое детство, начиная с 6 лет, я помню себя пухленькой. Классическая история: оставили у бабушки, а спустя две недели не узнали ребенка. Шапочка чуть завязывалась на наливных щечках. Плачешь — держи конфетку. Дедушка пришел — принес 5 сникерсов на выбор. Так в моей жизни появились неправильные пищевые привычки.

В то же время родители вечно водили на какой-то спорт. Каких только кружков не было: плавание, карате, танцы, теннис. Но всерьез это не решало вопрос с лишним весом. Уже сейчас, будучи нутрициологом, я понимаю, что 80% результата в похудении зависит от питания, а не от физической нагрузки. Но в 90-е об этом мало кто задумывался.

Вспоминаю, чем я питалась, и в дрожь бросает. Я искренне считала, что «быстрая» овсянка полезна, а рацион преимущественно составляли шоколадки, сосиски и пельмени. Хотя в то время я искренне недоумевала: как же так, я мало ем, но тело оставляет желать лучшего. Весила в школе я около 73 кг при росте 168. Постоянно приходилось изощряться с одеждой, чтобы прикрыть проблемные места.

Лет в 16 лишние килограммы крепко мешали мне с мальчиками, но в силу природной харизмы и «надо же как-то выкручиваться» во мне развивались другие стороны. Я всегда была веселой, коммуникабельной, со мной было легко и интересно. В общем, изгоем я себя не чувствовала, но менять что-то надо было однозначно.

Запомнилась одна неприятная история. Я узнала, что друг моего бойфренда назвал меня «бегемотом», а мой парень ничего ему не ответил. Это было очень жестоко. Я тогда резко поняла, что надо худеть.

Грудка на обед и салат на ужин? Это не работает!

Попыток привести себя в форму было много уже с первого курса университета, но вместо пролонгированного эффекта они подарили мне расстройства пищевого поведения и чуть не убили здоровье.

Вспоминаю, как села на так называемую «японскую диету», которая состояла из яиц на завтрак, грудки на обед и капустного салата на ужин. Быстрый результат подкинул дофамина, и я побаловалась таким питанием какое-то время. Спасибо моему неусидчивому характеру: спустя пару месяцев я забила на диету и не успела убить гормональную и нервную систему на 700 ккал в день. К концу 3-го курса продолжала весить около 70 кг. О стройном животике и талии я могла только мечтать.

Следующий этап в борьбе с лишним весом: вместе с папой я отправляюсь в тренажерный зал и начинаю бегать. Папа делает силовую тренировку, а я бегаю по системе интервального кардио, вычитанного в интернете. Этот же период приходится на конец первых больших отношений и начало новых. Первые 7 кг улетели за месяца четыре. Ого! Я могу выглядеть гораздо привлекательнее. Но надолго меня не хватило: я снова перестала заниматься своим телом, и вес стал плавать от –5 до +3 кг. Фигура мечты оставалась недосягаемой мечтой. Я работала ночным фотографом, питалась кое-как, регулярно позволяла себе пару бокалов вина со снеками перед телевизором.

Чтобы похудеть, надо влюбиться?

А дальше, как часто бывает у девушек, я серьезно влюбилась. Мотивация хорошо выглядеть появилась сама собой, ее было в избытке! Мой будущий муж на тот момент уже 5 лет занимался в тренажерном зале и с радостью поддержал мое желание привести себя в форму.

Сначала я нашла качковую диету под названием «сушка» и пошла по этому пути. Стала есть много белка, а через какое-то время начала считать калории. Конечно, было много перегибов и срывов. В последующем я пришла к тренеру, она написала мне конструктор питания, которому я следовала каждый день.

Рацион был примерно таким:

— завтрак: каша 60 г в сухом виде + 2 яйца;

— обед: каша 60 г в сухом виде и 150 г мяса;

— ужин: любой белок + овощи.

В принципе, хороший план для человека в активной стадии похудения. Придя к более-менее стабильному весу, я начала расслаблять диету и позволять себе больше вкусностей. Но вес все равно остается стабильным, не превышая допустимых мной пределов. В среднем это 55—57 кг с учетом мышечной массы. Я пробовала снижать вес и до 53 кг, но поняла, что это слишком мало для моего организма и удерживать такую цифру на весах мне сложно. Поэтому я не ставлю своей целью дальнейшее похудение.

Также хочу сказать, что именно в тренажерном зале я занимаюсь спортом дольше, чем где-либо (более 5 лет). Я практикую и другие виды спорта в качестве дополнительной активности, но тренажерка все же оптимальна с точки зрения эстетики. Занятия в зале позволяют работать над конкретными группами мышц, выстраивает формы «под запрос». Плюс силовые тренировки, помимо расхода энергии в процессе, создают отличный резерв по затратам калорий на восстановление после. То есть вы отдыхаете после тренировки, но продолжаете усиленно тратить энергию.

8 правил, которые изменили мою жизнь

Когда-то правильное питание и спорт были для меня челленджем, сейчас это уже образ жизни. Вот каких правил я стараюсь придерживаться изо дня в день.

1. Всегда начинаю день со стакана воды и зарядки

Для наглядности использую кардиозарядки с YouTube. Это позволяет не выдумывать упражнения, когда ты сонный и тебе не хочется включать голову. Просто берешь и делаешь. Стараюсь начинать день с зарядки в среднем 5 раз в неделю, иногда получается 7, иногда 4. Не заставляю себя, не насилую, скорее исхожу из желания взбодриться.

2. Шесть завтраков дома — один в заведении

Каждое утро я начинаю с приготовления завтрака себе и мужу, но раз в неделю (обычно по воскресеньям) мы ходим на завтрак в кафе. Это помогает разнообразить рутину, плюс интересно посещать новые места.

Что я люблю есть по утрам? Обычно это сбалансированный завтрак, где есть овощи, что-то из яиц (например, омлет скрэмбл) и овсяноблин. Или, допустим, гречневые хлебцы с авокадо и помидором, к ним добавляю жареное яйцо.

3. Питаюсь по принципу здоровой тарелки

Правило простое и легко применимое в любой ситуации. На тарелке должно быть примерно 50% овощей и по 25% — углеводов и белков. В белковой части у меня обычно мясо, творог, яйца, рыба (люблю лосось, треску и морепродукты). Углеводная часть — это крупы, макароны, цельнозерновой хлеб и хлебцы.

А как же жиры, спросите вы? Обычно это один источник на всей тарелке. В белковой части потребности организма может закрывать жирная рыба, в углеводной — орехи, в овощную часть можно добавить оливковое масло или авокадо.

Зимой я тоже стараюсь соблюдать правило тарелки, не вижу в этом проблемы. Всегда есть сезонные овощи — обожаю капусту, морковку, салат айсберг и помидоры черри. Плюс можно использовать замороженные овощные смеси.

4. В заведениях выбираю вкусную и относительно полезную еду

Если ужинаю вне дома, я также стараюсь придерживаться принципа здоровой тарелки, хотя получается не всегда. Тут идет конфликт интересов. Главная задача заведения — угостить вас вкусной едой, а не ПП-ужином, который поможет похудеть. Поэтому повар обычно добавляет в блюда много калорийных жиров.

Со временем я пришла к тому, что в заведениях позволяю себе все, что хочу. При этом нужно понимать, что мои пищевые привычки уже давно выработаны и закреплены. Как правило, я хочу салат или, например, мясо и овощи к нему. Люблю и часто заказываю тартар, карпаччо, поке.

Мне не так часто хочется пиццы, пасты или еще чего-то жирного. Но вот недавно мои друзья заказывали пиццу, и мне тоже захотелось. Я взяла холодник — и уже в дополнение к нему угостилась одним кусочком пиццы.

5. Тренируюсь в зале стабильно 3 раза в неделю

Это не много, но и не мало. Для обычного человека с двумя рабочими проектами вполне посильные затраты по времени. Я занимаюсь с тренером и считаю очень важным найти именно своего специалиста, который слышит тебя и которому ты доверяешь. Плюс мой зал находится в соседнем доме, что тоже сильно упрощает задачу.

Бывают ли ситуации, когда мне лень идти тренироваться? Конечно! Но очень сильно при этом мотивирует отражение в зеркале. Когда видишь результат усилий, это помогает. Еще я понимаю, что после пропусков возвращаться в строй будет сложнее, чем сходить на тренировку сейчас. И, как правило, после зала я всегда чувствую себя лучше, чем до. Нагрузку ведь всегда можно сбалансировать, необязательно каждый день тренироваться на износ.

6. Хожу пешком при любой возможности

Мы часто переоцениваем свою активность. Я прекрасно осознаю, что три силовые тренировки в неделю — это ерунда, если все остальное время сидеть на диване. Поэтому важно следить за внетренировочной активностью. Тут все банально: вместо того, чтобы подъезжать на транспорте на короткие расстояния, я стараюсь пройти их пешком. Вместо лифта пользуюсь лестницей. Так, незаметно для себя, можно потратить огромное количество калорий.

Например, часовая прогулка в хорошем темпе (всего 6 км) позволяет мне израсходовать энергию, которую я бы получила от обеда.

7. Слежу за гормонами счастья и стресса

Перед сном я убираю дофаминовые (соцсети, сериалы) и кортизоловые (работа, выяснение отношений) качели, так как они очень мешают выработке мелатонина, а он, в свою очередь, помогает нам хорошо спать и восстанавливаться. Также мелатонин запускает выработку гормона роста, а это, между прочим, наш самый эффективный жиросжигающий гормон!

8. Не создаю жестких запретов

Запреты — это почти всегда путь к срывам, я в этом убедилась на собственном опыте. Я могу съесть какую-то сладость или выпить пару коктейлей в отпуске или на дне рождения и никогда не корю себя за это. У меня нет «демонизации продуктов». Мой ЗОЖ — это не испытание себя на прочность. В повседневной жизни я выбираю здоровые привычки, но при желании могу отойти от плана и позволить себе все, что я захочу. Такие мелочи позволяют жить жизнь во всех ее проявлениях, а не замыкать себя в строгих рамках.

Если вдруг я чувствую, что начинаю набирать лишнее, не паникую. Спокойно анализирую, где я разгильдяйничала в еде и почему маловато двигалась.

Немного «подчищаю» рацион и добавляю активность помимо тренировок. Могу пойти поиграть в теннис или добавляю кардио к силовым. Нужно понимать, что +2 кг — это, как правило, вода, которая задерживается по разным причинам. Порой даже пары сеансов массажа или просто смены фазы цикла достаточно для того, чтобы эти килограммы ушли. Тут главное — не нервничать, а просто дать себе несколько дней и немного привести в порядок свой образ жизни.

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