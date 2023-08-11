Украинский генерал: ВСУ готовят мощный рывок в сторону Крыма 11.08.2023, 10:34

Экс-глава СБУ объяснил, что происходит на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Генерал-лейтенант ВСУ Валерий Кондратюк подтвердил, что на Южном берегу Днепра в Херсонской области работает украинская разведка.

Никаких официальных подтверждений высадки десанта или проведения спецопераций ВСУ на Левобережной Херсонщине не было, но генерал Валерий Кондратюк сообщил «Апостроф TV», что там идет подготовка к освобождению территорий.

Не разглашая подробностей, экс-глава Службы внешней разведки Украины рассказал, что во время этого рейда нашим бойцам удалось пополнить обменный фонд офицерами армии РФ.

Украинский военачальник на вопрос о том, что на самом деле сейчас происходит на Левобережной Херсонщине, сказал прямо: «Мы готовим условия для контрнаступления, в том числе в направлении Крыма. Это то, что сегодня можно говорить. Те возможности, которые открываются, именно то, что враг через взрыв логистических маршрутов вынужден сегодня проводить ротацию или усиление своих подразделений».

Затем генерал-лейтенант украинской разведки поделился подробностями операции, которая была проведена на южном берегу Днепра в Херсонской области на днях: «Приведу пример: на Левом берегу Днепра произошла ротация 7-го десантно-штурмового полка на 70-ю механизированную дивизию. Во время этой ротации те наши группы, которые ведут там аккуратные действия, им удалось не только определенные вещи сделать, но также взять в плен (об этом сегодня можно сказать) определенное количество российских военнослужащих, восемь из которых заслуживают особого внимания. Это начальник разведки полка, командир батальона, командир роты, командир взвода и еще несколько офицеров».

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