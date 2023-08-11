Разведка Британии: Наемники «Вагнера» присоединятся к армии Беларуси на границах НАТО 11.08.2023, 10:37

1,694

Подробности.

Части белорусской армии проведут учения у границ стран НАТО. Их будут инструктировать наемники группы «Вагнера».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Министерство обороны Беларуси 7 августа объявило, что 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада (6 ОГМБ) проведет учения в районе Гродно на северо-западе Беларуси, недалеко от польско-литовской границы. В министерстве заявили, что учения призваны учесть уроки, извлеченные российскими военными в Украине.

«Существует реальная возможность того, что к белорусским войскам присоединится небольшое количество советников группы «Вагнера» в качестве инструкторов», - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, специальные учения, скорее всего, являются частью обычного учебного цикла белорусских военных. Базовый гарнизон 6 ОГМБ находится в Гродно, и маловероятно, что соединение в настоящее время развернуто со вспомогательными средствами, необходимыми для приведения его в боеготовность.

«Однако Россия почти наверняка стремится позиционировать белорусские силы как выступающие против НАТО», - отмечают в Минобороны Британии.

Наемники «Вагнера» в Беларуси

Напомним, Беларусь начала военные учения у границ Литвы и Польши. Учения проводятся на белорусском полигоне «Гожский» и в Гродненской области, которые расположены рядом с границей с Польшей и Литвой и Сувалкским коридором.

Часть наемников «Вагнера» перебрались в Беларусь после мятежа лидера группы Евгения Пригожина в конце июня. Сейчас там находится более 3,5 тысяч «вагнеровцев».

Александр Лукашенко заявил, что наемники «Вагнера» готовят провокации на территории Польши.

В НАТО заявили, что не видят прямой или косвенной угрозы со стороны находящихся в Беларуси российских боевиков.

Соединенные Штаты Америки продолжают отслеживать перемещение и действия наемников «Вагнера» в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».