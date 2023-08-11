Мигранты с российскими визами штурмовали польско-белорусскую границу 1 11.08.2023, 10:49

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Фото: Getty Images

Польские пограничники задержали нелегалов.

Польские пограничники в четверг, 10 августа, столкнулись с попыткам 105 мигрантов нарушить границу. Среди них были граждане Шри-Ланки, Судана, Ирана, Египта и Эфиопии.

В сводке Пограничной охраны Польши отмечается, что задержанные иностранцы имели свежие российские туристические и рабочие визы. Они показали, что приехали из Москвы в Беларусь организованным транспортом.

Литовская погранслужба сообщила о 9 попытках нарушения границы за 10 августа. Латвийские пограничники столкнулись с переходом границы 49 мигрантами.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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