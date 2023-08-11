Россия бьет «Кинжалами» по Украине: взрывы прогремели в Винницкой и Хмельницкой областях
- 11.08.2023, 10:55
- 2,440
Работают силы ПВО.
Взрывы прогремели в Винницкой и Хмельницкой областях Украины сегодня, 11 августа. Это произошло во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает «Суспільне».
По данным местных жителей, взрывы были слышны в Хмельницком. Также звуки, подобные взрывам, прозвучали в Винницкой области.
Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил взрывы в регионе. Он заявил, что работают силы ПВО, и призвал жителей оставаться в укрытиях.
Воздушная тревога в Украине
Напомним, после 10:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе запуска ракет из России.
Позже военные сообщили, что зафиксированы пуски ракет «Кинжал» с самолета МиГ-31К в направлении Киевской области. При этом в столице Украины прогремели взрывы. Власти сообщили, что работает противовоздушная оборона.