В Москве привыкают к жалкой роли Алексей Голобуцкий

11.08.2023, 10:59

2,222

Алексей Голобуцкий

Интересный дрейф происходит на прямо на глазах.

Российский «политолог и театральный режиссер» Кургинян, якобы один из самых упорных адептов руссо-мессианства, вдруг на радио «Звезда» в «Беседе с мудрецом» выдал ужасно унизительный для россиян спич. Украина и украинцы - «страшная сила» и «волки», а российская армия - «овцы», которых мы «порвём к чертям собачьим».

Соответственно, главное достижение российской армии на сегодня — она «выстояла».

«Разболтанная, кое-как построенная армия [РФ] - небольшая, которая совсем не была готова к такой войне с миллионами людей, — она, тем не менее, как-то, снизу, не до конца, неэффективно, через пень-колоду, но выстояла!».

Хотя Кургинян все же попытался немного реабилитировать российскую армию: мол, ВСУ и миллионы мобилизованных украинских патриотов до такой степени «огромная сила», что «если эта украинская армия развернется на Германию или Францию — она их уничтожит к чертям собачьим! Она их порвет!». То есть это не только россияне овцы.

В общем интересный дрейф от «Киев за три дня» и «На Берлин!» - до «мы выстояли перед всей мощностью ВСУ!»

Какая-то очень внезапная позиция жертвы... Конечно, об этом еще наши предки писали — и в казацкие времена, и в начале 20 в. Стоит этих всех голосистых московских петухов однажды изрядно побить — они тут же теряют весь пафос и наглость, и начинают трагический плач невинных жертв. Поэтому с ними один разговор – жесткая сила.

Но даже интересно: а что теперь будет с 73-летним Кургиняном за такую публичную дискредитацию — всю армию РФ и всю власть прямо обозвал «овцами» и «овцесуществами»?

Алексей Голобуцкий, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».