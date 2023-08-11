У Зеленского вынесли предупреждение России 2 11.08.2023, 11:25

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Михаил Подоляк

Взрывов станет больше.

Украина не ведет войну на территории России, вражеская страна воюет сама с собой и себя же уничтожит. Взрывов там будет все больше, а инциденты с неизвестными беспилотниками увеличатся. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В интервью «24 каналу» он рассказал о том, что украинские спецслужбы обладают спектром возможностей на территории России и могли бы приложить руку к событиям во вражеском государстве.

«Безусловно, хочу сказать, что украинские спецслужбы - и ГУР, и СБУ - имеют достаточно эффективную сеть в России. Могут этой сетью пользоваться. Думаю, что количество таких инцидентов будет расти», - считает Подоляк.

Как полагает чиновник, со временем в РФ будет больше инцидентов с неизвестными БПЛА. Однако Украина не воюет на российской территории – там идет война россиян с самими собой, которая приведет к уничтожению их государства.

«Важно, что это неустановленные беспилотники, и Украина не воюет на территории России. Безусловно, на территории России воюет сама Россия. Она сама себя уничтожит. Это однозначно. Мы лишь можем с вами дополнительно давать консультативные услуги людям, которые говорят о том, как нужно уничтожить Россию россиянами», - подчеркнул Михаил Подоляк.

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