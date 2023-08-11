Россияне выводят из строя энергоблоки на Запорожской АЭС

Россияне выводят из строя энергоблоки на Запорожской АЭС5
- 11.08.2023, 11:31
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Нарушены уже три из пяти барьеров на пути распространения радиоактивных веществ.
Действия россиян, захвативших Запорожскую атомную электростанцию, создают угрозу аварии и радиации, поскольку они своими некомпетентными и преступными действиями выводят из строя энергоблоки.
Также на четвертом энергоблоке ЗАЭС по вине россиян произошла утечка воды из 1-го контура во 2-й, сообщает украинская госкомпания «Энергоатом».
Энергетики пишут, что россияне, переведя 4-й энергоблок в «горячую остановку», довели до того, что вода из первого контура атомного реактора вытекла во второй.
При этом пока выброса радиоактивных веществ в окружающую среду не произошло, однако нарушены уже 5 из 5 физических барьеров на пути распространения радиации.
«Некомпетентное нелегитимное руководство ЗАЭС от Росатома последовательно выводит блоки захваченной станции из строя», - отметил президент «Энергоатома» Петр Котин.
Также сообщается, что в ближайшие дни россияне собираются перевести 6-й энергоблок ЗАЭС в режим «горячей остановки», что является очередным нарушением эксплуатации атомных станций и создает дополнительную угрозу аварии и выброса радиоактивных веществ в атмосферу.