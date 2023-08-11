Шторм на валютном рынке Беларуси не утихает — доллар продолжает дорожать 1 11.08.2023, 11:37

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Что происходит на торгах и какие курсы выставили обменники.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар в пятницу, 11 августа, продолжает дорожать. «Зеркало» посмотрело, какая ситуация на торгах и какие курсы валют выставили обменники.

11 августа доллар на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи дорожает. По состоянию на 10.56 американская валюта прибавила на 0,53% — до 3,2004 рубля.

Торги евро не проводятся (по крайней мере, на момент выхода этого текста).

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,55 рубля («Банк БелВЭБ», «Приорбанк»), а ниже всего — в «БНБ-Банк» (3,507 рубля).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,495 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,23 рубля («Приорбанк»), а ниже всего — 3,199 рубля («БНБ-Банк»).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Статусбанк» — 3,194 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,4 рубля за 100 российских рублей («МТБанк»), а самый низкий — 3,285 рубля («Статусбанк»).

Почти все банки принимают российские рубли по 3 рубля (исключение — «Паритетбанк» — 2,9995 рубля).

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