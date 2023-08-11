Кремлевская пропаганда пробила очередное дно
- Телеграм-канал «Вольнодумец»
- 11.08.2023, 11:43
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А «путинские бабки» радостно разнесли «новость» по РФ.
Российская пропаганда, построенная на лжи и рассчитанная на зазомбированное население, не имеющее альтернативных источников информации, ориентируется на людей, которые читают только заголовки.
Очевидно, именно на это рассчитывал военно-пропагандистский ресурс «Anna-News.info», публикуя вчера новость о том, что «Администрация США признает неудачу своей стратегии на Украине».
Обычно после таких резонансных заявлений должна идти хотя бы ссылка на американские источники и высказывания конкретных политических или государственных деятелей в качестве аргументации.
Но кремлевские пропагандисты решили, что и так сойдет, похоронив тем самым себя, как информационный ресурс. В качестве аргументации они ссылаются во второй строчке на то, что «Об этом заявили в российском посольстве в США»!!!
С таким же успехом могли бы напечатать, со ссылкой на российское посольство в США, что «следующим президентом США будет Путин!» Для российского пипла и этого было бы достаточно, а «путинские бабки» радостно разнесли бы эту «новость» по стране!
Телеграм-канал «Вольнодумец»