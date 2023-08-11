«Ник и Майк»: Обратный счетчик для Лукашенко ускорился 1 11.08.2023, 11:43

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Подключение Китая к транзитному ультиматуму дало эффект.

Возвращаемся к транзитному ультиматуму: публичное заявление о Китае как факторе давления на Лукашенко было абсолютно не случайным. С этого момента в открытую начался обратный отсчет до закрытия границ, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— У хунты есть до 30 дней, чтобы что-то исправить. За это время Китай успеет перенаправить свои логистические потоки без особого ущерба в объезд территории альтернативной стабильности и процветания.

Счетчик может быть ускорен в случае серьезных пограничных инцидентов или попытке вагнеровцев «прогуляться» в Европейский Союз в независимости от количества участников прогулки.

Аналогично счетчик может быть и остановлен в случае устранения хотя бы одного из факторов угрозы безопасности: вагнеровцев или тактического ядерного оружия. Не зря хунта уже запустила слухи про возможный уход вагнеровцев обратно в Россию. Чтобы это стало реальностью, однако, нужны срочные переговоры с окурком. Поскольку вагнеровцы не подчиняются синепалому и уж точно не хотят без гарантий возвращаться туда, где их ждет экстерминатус.

Синепалый загнал себя в ловушку и надеется на большую войну в Африке или природный катаклизм, чтобы про него забыли. Если ЭКОВАС и партнеры будут затягивать с решением вопроса военного переворота в Нигере, у синепалого будет шанс отскочить. Но там, похоже, наконец-то начали шевелиться.

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