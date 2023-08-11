Генерал Маломуж: В боевых действиях наступил перелом 11.08.2023, 11:48

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Николай Маломуж

ВСУ готовы к новому этапу широкомасштабного наступления.

Вся логистика российских оккупантов находится в зоне огня Сил обороны Украины. Это создает необходимые предпосылки на фронте для широкомасштабных наступательных операций ВСУ. Об этом в интервью изданию «Главред» заявил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, на сегодняшний день ВСУ известны практически все маршруты поставок россиян, они постоянно уничтожаются, особенно там, где эти цепочки были короткими, и поставки быстро реализовывались.

«Впрочем, и другие маршруты, в частности, через Армянск, также расположены в зоне поражения Вооруженных сил Украины. Так, например, Storm Shadow или мощные французские системы позволяют нам бить на расстояние 300 км и более. Фактически сегодня вся логистика противника, какими бы маршрутами она ни была перенаправлена, находится в зоне нашего огня. Таким образом, альтернативные пути могут поражаться HIMARS, которые бьют на 80 км, и М270. Более отдаленные цели мы поражаем ракетами большего радиуса действия, более близкие цели, в частности, логистические центры, – более массированными ракетными системами, которых у нас гораздо больше, как и боеприпасов к ним. Поэтому мы можем постоянно уничтожать эти логистические цепочки врага или держать их под огневым контролем», - сказал генерал.

Маломуж отметил, что наступил переломный этап, когда ВСУ не только диктуют позицию на поле боя, но и контролируют логистику врага, его склады боеприпасов, нефтебазы и ресурсы, которые движутся для поддержания войск РФ, находящихся на территории Херсонщины и Запорожья.

«Отныне эта логистика будет прерываться. Это значит, что теперь мы гораздо эффективнее сможем работать на фронте, потому что враг не получит тех ресурсов, которые нужны ему для нанесения ударов по позициям ВСУ, а также для эффективной обороны. Это создает необходимые предпосылки на фронте для наших широкомасштабных наступательных операций», - отметил он.

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