Лофт на Тракторном заводе: в Минске опять продается интересная квартира 11.08.2023, 12:07

Цену снизили.

В Минске снова выставили на продажу квартиру в стиле лофт. Снаружи это самая обычная хрущевка на Тракторном заводе, а внутри — квартира с ремонтом в стиле лофт с панорамными окнами на лоджии. Realt показал этот вариант в деталях. Кстати, цену на квартиру снизили.

Квартира находится по адресу Менделеева, 15. Это между станциями метро «Тракторный завод» и «Академия наук», ближе к «Тракторному». До обеих станций — на общественном транспорте ехать 15−30 минут.

Это самая стандартная хрущевка 1964 года постройки. Квартира находится на предпоследнем четвертом этаже. Вот как выглядит дом.

Общая площадь квартиры — 46 «квадратов», жилая — 32 «квадрата». Кухня совмещена с гостиной, но в комнате выполнено зонирование.

Кухня выполнена из массива, мойка — из искусственного камня. В гостиной стоит диван и телевизор с акустической системой Sony 5.1 и ресивером Sony.

В гостиной-кухне есть выход на застекленную лоджию с панорамными окнами.

В спальне стоит большая кровать, есть туалетный столик, а за плотной шторой спрятаны системы хранения.

Санузел в квартире совмещенный. Установлена ванна. Есть стиральная машина. На полу и стенах плитка Kerama Marazzi.

В жилых комнатах на полу деревянная доска. В объявлении написано, что полы декорированные, покрытые лаком и «имеют уникальный характер отделки». На стенах декоративная штукатурка. Межкомнатные двери выполнены под заказ.

Раньше эту квартиру продавали за 87 тысяч долларов. Теперь цену снизили — за тракторозаводской лофт хотят 85 тысяч долларов (1 844 доллара за «квадрат»).

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