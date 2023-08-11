«Тут сейчас такой взрыв был — просто асфальт трясся!» 8 11.08.2023, 12:24

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Россияне паникуют из-за атаки беспилотников на Москву.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня в Москве прогремели мощные взрывы, беспилотники атаковали столицу РФ.

В Сети появилось видео пролета дрона над Москвой, который взорвался на Карамышевской набережной.

Местные жители искренне и наивно удивляются взрыву дрона недалеко от своего дома: «Он до нас не долетел чуть-чуть», - говорит женский голос за кадром.

На еще одном видео россиянин рассказывает: «Взрыв был над землей — и волна пошла».

Неподдельная реакцию россиянки Марии сразу после падения БПЛА на западе Москвы опубликовал телеграм-канал Mash.

Женщина говорит, что, когда он шла на работу, раздался громкий взрыв, затрясся асфальт под ногами и ветром сдувало одежду.

«Ах…реть. Тут сейчас такой взрыв был! Тут просто асфальт трясся», — рассказала москвичка.

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