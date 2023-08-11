Поющие на «пороховой бочке» 1 Виктория Веселова, Максим Степанцев, «Крым.Реалии»

11.08.2023, 12:35

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Кто из артистов-путинистов гастролирует в Крыму во время войны

Нынешнее лето в аннексированном Крыму многие называют самым сложным за последние три десятка лет. Регулярные взрывы, фиксируемые в регионе и существенные логистические проблемы привели к провалу курортного сезона. Тем не менее на Крымский полуостров едут российские артисты. В августе запланировано около десятка концертов. Крым.Реалии связались с исполнителями и расспросили, как теперь приходится гастролировать в таких рискованных и непредсказуемых условиях.

Чем дальше Вооруженные силы Украины продвигаются на южном фронте, тем более неспокойно становится в Крыму. Обстановка накаляется с каждым ударом по Керченскому мосту и подъездам к Крымскому полуострову со стороны Херсонской области.

Главной проблемой для Крыма сейчас является логистика. Мост через Керченский пролив после июльской атаки работает в ограниченном режиме. На подъездах к нему со стороны России регулярно фиксируют автомобильные пробки. Движение по нему регулярно останавливают, в том числе, из-за сигнала воздушной тревоги. В ВСУ анонсируют продолжение ударов по военным объектам в Крыму.

«Сухопутный коридор», который российские власти рекомендуют своим гражданам использовать для поездок в Крым, тоже простреливается. В этом году было уже три удара по Чонгарскому перешейку – основному логистическому пути, который Россия использует для переброски своих войск, воюющих с Украиной.

В этом году существенно пострадал курортный бизнес Крыма. Отели и пансионаты полуострова, по информации российских туроператоров, полупустые.

На фоне всего этого в регионе продолжают гастрольную деятельность артисты из России.

«Крым.Реалии» изучили местную афишу и выяснили, что в августе в различных регионах полуострова запланирован с десяток концертов. Мы решили выяснить, как будут добираться до Крыма артисты со своим сопровождением и учитывают ли они военные и логистические риски.

Успенская в Симферополе, Севастополе и Ялте

В конце августа в Крыму планирует выступить российская певица Любовь Успенская. Артистка родом из Киева входит в так называемый прокремлевский пул. Она публично поддерживает президента России Владимира Путина. Причем не только как политика, но и как мужчину. Ранее певица публично заявляла, что готова быть его спутницей.

На крымских афишах сообщается, что 20 августа певица выступит в Симферополе, 21 августа – в Севастополе, а 22 августа – в ялтинском концертном зале «Юбилейный».

Билеты на выступление Любови Успенской во время войны стоят от трех тысяч рублей.

«Крым.Реалии» обратились к певице, чтобы узнать, учитывает ли она ситуацию в Крыму при планировании своего гастрольного тура и не пугают ли ее логистические и военные риски.

В ее в PR-службе пообещали передать артистке наши вопросы. Но в итоге ответить на них отказались.

«В комментарии отказано. Извините, пожалуйста», – ответили Крым.Реалии в PR-службе певцы, не уточнив причину отказа.

Газманов и Дубцова – в Ялте и Судаке

Гастролировать в Крыму в августе планирует и российский артист Олег Газманов. Он входит в пул артистов, публично поддерживающих полномасштабное вторжение России в Украину. В прошлом году Владимир Путин наградил артиста орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

16 августа Олег Газманов выступит в Ялте. Билеты на его концерт продают от двух тысяч рублей.

18 августа артист также планирует свой творческий вечер на фестивале «Таврида.Арт» в Судаке. Этот фестиваль организовывают подконтрольные России власти Крыма в сотрудничестве с Росмолодежью.

В PR-службе Олега Газманова приняли вопросы «Крым.Реалии» и пообещали передать их артисту. Но на момент публикации материала ответов мы не получили. Редакция готова обнародовать их, если они последуют.

На фестивале «Таврида.Арт» также выступит российская певица Ирина Дубцова – еще одна артистка, поддерживающая полномасштабное вторжение России в Украину. Она выступает в России для семей участников военных действий против Украины и заявляет о «русофобии» по отношению к российской культуре.

На официальном сайте певицы сообщается, что фестиваль в Судаке она посетит на следующий день после своего сольного концерта в Ялте. Билеты на него продают от 1,5 тысяч рублей.

PR директор Ирины Дубцовой Роман Петрухин на вопросы «Крым.Реалии» о том, учитывает ли певица военные и логистические риски в Крыму, пообещал «обсудить с организаторами, можно ли давать такие комментарии». Он также отметил, что «понятия не имеет», когда последует ответ. На момент публикации материала ответа редакция не получила.

«Ария» – в Феодосии, Керчи и Ялте

Гастроли в трех крымских городах планирует в августе российская рок-группа «Ария». Ее открытых заявлений в поддержку Владимира Путина и полномасштабного российского вторжения в Украину мы не нашли. Но с группой ассоциируют награждение ее основателя и экс-солиста Валерия Кипелова званием Заслуженного артиста России. Указ подписан Владимиром Путиным.

В конце августа она посетит Феодосию, Керчь и Ялту.

Самый дорогой билет на концерт рок-музыкантов в Крыму стоит четыре тысячи рублей.

«Крым.Реалии» не удалось пообщаться с участниками группы – на ее официальных ресурсах не оказалось телефонов для связи. Мы направили «Арии» вопросы через электронную форму на сайте. Но ответа на момент публикации этого материала не получили.

Исходя из реакции пиар-служб российских артистов на вопросы Крым.Реалии, очевидно, что российские артисты не хотят публично говорить об угрозах, связанных с поездками в Крым. Либо осознанно замалчивают их. Как и российские власти, уверяющие, что Крыму ничего не грозит.

Виктория Веселова, Максим Степанцев, «Крым.Реалии»

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