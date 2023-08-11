«Я поняла, что мне не нравится быть содержанкой» 1 11.08.2023, 12:40

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Истории белорусок, переживших разрыв в эмиграции.

Скорее всего, вы слышали много таких историй: пара, которая казалась идеальной, переехала в другую страну — и все разрушилось. Издание CityDog поговорило с четырьмя белорусками, которые пережили разрыв отношений в эмиграции, а заодно спросило психолога, почему так случается и как этого избежать.

Анна: «Всем, кто боится разрывать отношения в эмиграции, хочется сказать: „Это не страшно“»

— До брака мы с мужем около 4 лет были в приятельских отношениях. Мне казалось, что он моя родственная душа: между нами было какое-то особое понимание.

Так что когда я рассталась со своим предыдущим МЧ, у нас с будущим мужем завязались отношения. Мы быстро поженились: с одной стороны, это было довольно спонтанное решение, с другой — мы и так были давно знакомы, хорошо друг друга знали и казалось, что нет смысла в затяжном романтическом периоде.

Мы расписались, сняли квартиру и стали жить вместе. Отношения были ровно такими, какими я их себе представляла — практически идеальными.

Уехать из Беларуси хотели мы оба и вместе выбрали Польшу. Я давно хотела туда переехать, а у мужа в одном из городов был знакомый — к нему мы и поехали, чтобы было время найти работу и не беспокоиться об аренде жилья.

Адаптация мужа прошла легче, чем моя: у меня кроме него не было никого, и первые полтора года мне было тяжело — вплоть до истерик и желания собрать чемоданы и вернуться в Беларусь. Собственно, наличие у него в Польше друзей и тот факт, что он проводил много времени с ними, и стали одной из причин сложностей в отношениях.

Поначалу я закрывала глаза на то, что со своим приятелем, к которому мы переехали, он проводил больше времени, чем со мной. Думала, они так наверстывают годы разлуки. Но время шло, а их тесное общение не прекращалось. Все поездки, экскурсии, вылазки — все проходило втроем. Я перестала чувствовать в наших отношениях романтику: мы превратились в трех пацанов, живущих вместе.

Со стороны мы казались замечательной парой, но общение между нами сошло на нет. У нас не было конфликтов и ссор — вместо этого мы обменивались сухими «привет, пока, спокойной ночи», сидели в одной комнате и не замечали друг друга. Я пыталась обратить на это внимание, придумывала совместные активности — а он говорил, что ему достаточно быть со мной в одном помещении.

Предложение пойти в парную терапию он тоже отверг: сказал, это глупости для слабых людей, которые сами не справляются.

В один день я просто поняла, что больше ничего к нему не испытываю и не хочу с ним жить: не хочу идти домой, не хочу ложиться с ним в кровать, не хочу проводить с ним дни и тем более ночи. Я обращалась за помощью к друзьям, к психологу, читала книги, полгода пыталась наладить наши отношения — но в итоге просто выгорела.

Так что я собралась духом и сказала, что хочу развода. Да, было страшно: здесь не было мамы, в чью квартиру можно прибежать со всеми вещами, не было близких друзей, но я все же решилась на этот шаг.

Я съехала с квартиры, которую мы вместе сняли: какое-то время жила у знакомых, потом нашла комнату с классными соседками. Жизнь постепенно наладилась, и сейчас возвращаться в Беларусь мне не хочется: здесь у меня есть и работа, и друзья, и хобби. Даже разводиться мы будем в Польше, в белорусском консульстве.

Всем, кто, как и я, боится разрывать отношения в эмиграции из-за страха одиночества, хочется сказать: «Нет, это не страшно. Токсичные, изнуряющие отношения не дают вам развиваться, вы всегда будете топтаться на месте, пока варитесь в них. Как только вы уйдете из них, у вас появятся силы строить свою жизнь».

Катя: «Поскольку я не работала, домашние обязанности легли на меня: готовка, стирка, уборка»

— До эмиграции у нас с парнем были замечательные отношения: мы были вместе уже три года, два из которых жили вместе. Не было никакой «бытовухи» — это были идеальные отношения с человеком, который казался на 100% «моим».

Осенью прошлого года мы оба, обеспокоенные войной, задумались о переезде: мой парень — офицер запаса, и если бы что-то началось в Беларуси, его бы забрали в первую очередь.

Для меня все это было шоком: я любила Минск, любила свою работу, свою жизнь, свою квартиру — было боязно потерять все это, но страх за МЧ взял свое.

Он уехал в октябре 2022 года в Польшу: у него уже была PBH, так что за три дня он выплатил 10 000 $ за свое распределение и уехал в город, где жил его друг, который помог с адаптацией и поиском квартиры.

Я осталась в Беларуси заниматься визой, и это растянулось на три месяца. МЧ поддерживал меня, помогал с визой, параллельно обустраивая быт в Польше, но это все равно были три сложных месяца. С одной стороны, я скучала по МЧ и хотела скорее к нему, с другой — мне нравилась моя работа, моя жизнь, Минск.

В итоге 9 декабря я получила визу — и в тот же день уехала. Я ехала без денег и без работы, но на все готовое: квартира уже была снята, МЧ уже знал тонкости жизни в стране, а работу первое время он предложил мне не искать — у него была хорошая зарплата, которой хватало на двоих.

Поскольку я не работала, домашние обязанности легли на меня: готовка, стирка, уборка. С одной стороны, я никогда не боялась быта, да и сперва мне нравилось сидеть и чилить дома — но постепенно я стала уставать и от быта, и от безделья.

МЧ было хорошо: он был в безопасности, у него была работа и деньги, а европейская обстановка была ему знакома и понятна. Я же никак не могла найти работу и впервые, по сути, оказалась в Европе — я ничего не знала про жизнь здесь.

Была зима, плохая погода, я постоянно сидела дома, скучала, плакала, все было непривычно и непонятно, хотелось домой. Я поняла, что мне не нравится быть содержанкой, что я хочу работать — а работу никак не получалось найти. В итоге три месяца я провела в очень странном состоянии: сидела дома, убиралась, готовила — существовала, а не жила.

Работу я в итоге нашла: не такую, как была у меня в Минске, где я работала в классном заведении, но из-за долгих поисков пришлось понизить планку. Польша тоже со временем начала мне нравится — разве что хотелось сменить город на Варшаву.

Мне было скучно, я продолжала решать бытовые задачи и зависеть от партнера (я зарабатывала минимум, 1500 злотых) — и эта зависимость держала меня рядом с МЧ. Романтики при этом между нами почти не осталось: из-за бытовухи я особо ничего не хотела с ним.

— За три месяца на новой работе я завела друзей, стала выходить в свет, общаться с поляками, подтянула язык, начала узнавать город (с МЧ мы ходили только в центр, ТЦ или в кафе — мне казалось, город на этом и закачивается). Все это открыло мне глаза на мою жизнь: я уже который месяц жила в четырех стенах с парнем, который ничего особо не хотел, только тусил с друзьями или сидел дома.

Параллельно у меня завязались дружеские отношения с поляком: мы тепло общались, он показывал мне город и рассказывал много интересного про Польшу и Европу. На фоне этого общения я решила разорвать отношения с МЧ — настолько кардинально наша с ним жизнь и общение отличались от того, что было у меня с новым знакомым.

Так что однажды я просто прямо сказала, что хочу разойтись. МЧ пыталась поговорить, что-то исправить — но я понимала, что я больше его не люблю. Даже не так: я очень не хотела тех отношений, которые у нас были. Не хотела сидеть в четырех стенах, не хотела быть содержанкой, не хотела больше его консерватизма, не хотела готовить три раза в день, не хотела постоянно убираться, не хотела больше считать это нормой.

Так что после разговора я собрала вещи, на последние 1,5 тысячи злотых на пять дней сняла квартиру и ушла.

Какое-то время мы с МЧ пытались восстановить отношения — то он, то я пробовали что-то вернуть, но ничего не складывалось. По сути, у нас же и не было проблем: все комфортно, все стабильно, он работает, я ухаживаю за домом — мы не ругались, не скандалили, так что не было и повода для, скажем, парной терапии. Разве что мы постоянно перекидываюсь упреками: я винила его за переезд, а он не понимал, что мне не нравится. Любая девочка мечтала бы о такой жизни. Может быть, но не я.

Да, у меня вообще ничего не было — ни денег, ни квартиры (ела я на работе), было тяжело, пришлось брать больше смен, но в итоге у меня все получилось: я нашла квартиру, друзей, продолжаю общение с тем парнем, который стал катализатором разрыва отношений, открываю для себя Польшу и город, в котором живу — так что когда пару дней назад бывший МЧ вновь пришел с предложением вернуться, я смогла твердо сказать «Нет».

Мария: «Со стороны отношения выглядели идеальными, но внутри меня нарастало недовольство»

— До переезда мы с партнером были вместе уже больше 7 лет, но последние несколько лет отношения были скорее дружеские, чем романтические: мы не занимались сексом, но отлично жили на одном пространстве, отлично решали все бытовые вопросы, помогали друг другу в работе, никогда не ругались. Наверно, поэтому каждый и не решался из этих отношений выйти.

После начала войны я практически сразу уехала в Польшу: у меня уже была виза, у МЧ — нет. Я уезжала в дикой спешке и нервах, мы не обсуждали, на сколько и что будет дальше. Тогда казалось, что это все временно, война закончится, а я еду в скорее в отпуск, чем в эмиграцию.

Через пару дней, когда я опомнилась и осознала, что я наконец живу одна, в другой стране, мне стало очень легко: я подумала, что это наконец возможность максимально нетоксично закончить отношения.

Но когда первая эйфория от переезда прошла, мне стало страшно: что я буду делать одна? как строить быт в новой стране? справлюсь ли я? И в какой-то момент я из-за страха и неуверенности позвала МЧ к себе: мне хотелось вновь того самого комфорта, который был у нас в Минске.

Первые несколько месяцев после его приезда все было хорошо: я почувствовала почву под ногами, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Мы обустраивали новое жилье, ездили в короткие путешествия — в общем, занимались тем же, чем и в Минске, параллельно адаптируясь к новой жизни, заводя новых друзей и новые увлечения.

Со стороны отношения выглядели идеальными, но внутри меня еще сильнее, чем прежде, нарастало недовольство: хотелось не просто идеальной картинки, а реально классных отношений. Не только дружеских, но и романтических.

Так что в один день, вернувшись с прогулки, я просто села и сказала, что хочу расстаться и реально начать новую жизнь с чистого листа. Не было ни скандалов, ни ругани, ни слез: мы спокойно все обсудили, еще какое-то время пожили вместе — а потом я сняла квартиру и уехала.

Ольга: «Он видел проблему только во мне»

— До переезда мы с молодым человеком были вместе уже 8 месяцев — это были классные и комфортные отношения.

Изначально я хотела ехать одна: заработать денег, осесть в какой-то стране. Но МЧ предложил дождаться окончания отработки и вместе уехать в Нидерланды. План был простой: жить, зарабатывать деньги, учиться и получать ВНЖ.

Адаптация была трудной — мне она далась сложнее, но его тоже травмировала. Из-за постоянного нахождения вместе, рабочих и бытовых моментов начали появляться претензии, которые в дальнейшем переросли в конфликты.

Где-то через 6 месяцев после переезда МЧ задумался о расставании. Возможно, из-за отсутствия отдельной жизни, из-за отсутствия коммуникации с адекватными людьми (их в нашем кругу было очень мало), ежедневных конфликтов по мелочам, напряжения на работе и тотального слияния.

На тот момент я уже полгода была в терапии и работала над собой, но мое предложение пойти на парную терапию (после сильного конфликта, который едва не привел к расставанию) было отклонено. Как и упражнения от моего терапевта.

Да и вообще он видел проблему только во мне — возможно, потому что я открыто говорила о своих проблемах, тогда как он о своих молчал. Из-за этого складывалось впечатление, будто нездоровая только я.

Мне очень хотелось что-то изменить и сохранить отношения, а у партнера желания не было вообще. После конфликта был период какой-то странной паузы, но мы решили идти дальше: поехали в Беларусь на пару месяцев, потом — в Польшу.

Но произошел очередной конфликт — и все закончилось. Он принял решение прекратить эти отношения, и на следующее же утро собрал вещи и уехал. Очень грустно, когда чувства взаимны, а делать что-то и брать ответственность хочет только один.

А вот что об этом говорит семейный психолог Виктория Мельникова:

— Эмиграция — она как фонарь, который подсвечивает те «расщелины», которые есть в паре. Обостряет несовпадения и разногласия. Важно, что пара с этим делает: бывает, что начинают сильнее держаться друг друга, а бывает наоборот, дистанция становится все больше и продолжать оставаться вместе не за чем. В каком-то смысле можно сказать, что эмиграция — это экзамен пары.

Универсальный совет — обратиться к семейному психологу. Это сразу выявляет нашу мотивацию к сохранению отношений: если у кого-то она есть, а другого партнера нет, то это ставит под сомнение возможность спасения отношений, так как этот процесс имеет смысл, если он обоюдный.

Если оба партнера хотят сохранять отношения, то у пары есть потенциал. Если каждый из партнеров считает, что другой должен что-то там делать с их отношениями, не вкладываясь в них, то, скорее всего, это вопрос времени, когда кризис снова проявится.

Если отношения приносят больше страданий, чем комфорта, то попробовать задать себе вопрос: «Ради чего я их сохраняю?»

Говоря о расставании, меньше боли возможно, лишь когда оба партнера внутренне согласны с невозможностью продолжения отношений. Это не отменяет боли, но она скорее будет грустью о несбыточном, ее проще принять.

Труднее, когда один из партнеров не согласен с решением другого о расставании. В таком случае стоит позаботиться о том, чтобы были те, с кем можно разделить это горе — друзья, психолог. Что, несомненно, в условиях эмиграции становится дополнительным фактором стресса — но и поводом встретиться с внутренней силой своего Я.

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