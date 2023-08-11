«Планировали и планируем»: Лукашенко продолжает похищать украинских детей 1 11.08.2023, 12:46

2,786

Диктатор сделал признание для Гааги.

Александр Лукашенко продолжит практику вывоза украинских детей в Беларусь. Об этом он заявил во время посещения минского аэропорта. Как сообщает его пресс-служба, к нему обратился работник воздушной гавани, выходец из Донбасса.

«Планировали и планируем! Дети ни в чем не виноваты. Мы договорились с Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета», – сказал он.

Напомним, Международный уголовный суд уже выдал ордер на президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за практики депортации украинских детей с оккупированных территорий.

В конце июля представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза заявил, что на территорию Беларуси вывозили более 3 тыс. украинских детей.

Лукашенко не видит ничего предосудительного в вывозе детей на территорию Беларуси. А все обвинения в свой адрес считает «надуманными».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».