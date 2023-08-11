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Матери троих детей дали большой штраф за репосты

  • 11.08.2023, 12:53
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Матери троих детей дали большой штраф за репосты

Приговор вынесла судья Наталья Борисовец.

Сотрудницу Толочинского лесхоза оштрафовали на 1110 рублей «за экстремизм». Штраф Виктории Казун, матери троих детей, 21 июля присудила судья Толочинского райсуда Наталья Борисовец.

Согласно материалам административного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 19.11 КоАП, Виктория имела на своей странице в «Одноклассниках» сообщения медиа, признанного «экстремистским». За это суд оштрафовал ее на 30 базовых величин.

Как сообщает «Віцебская вясна», два года назад Виктория была героиней статьи «Как совместить воспитание троих детей и работу помощника лесничего, знает Виктория Казун, которая уже 16 лет трудится в Толочинском лесхозе». Статья была напечатана в областной газете «Витебские вести» накануне 8 Марта.

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