Какой вопрос задать последним на собеседовании: работодатель будет у вас в кармане 1 11.08.2023, 13:03

2,204

Вы точно завоюете уважение и вызовете интерес к себе.

На собеседовании кандидат пытается произвести хорошее впечатление и продемонстрировать свои лучшие качества. Но можно задать один вопрос в конце разговора, и вы точно удивите работодателя, пишет obozrevatel.com.

Телеведущая и бизнес-леди Барбара Коркоран опубликовала видео в социальной сети TikTok, где рассказала о уловках на собеседовании. В конце разговора руководитель всегда спрашивает кандидата: «Есть ли у вас ко мне вопросы?» и Барбара знает, как правильно ответить

По словам телеведущей, после поставленного вопроса работодателя, обязательно нужно задать встречный вопрос: «Есть ли что-то, что мешает вам нанять меня?».

Так, вы точно завоюете уважение и вызовете интерес к себе. Это заставит руководителя рассказать о ваших преимуществах и недостатках и вы будете знать, над чем нужно работать, чтобы получить должность.

Задав такой вопрос, вы точно надолго запомнитесь и если вас не возьмут на данную должность, то, возможно, предложат другую в будущем.

Подписчики Коркоран поблагодарили за подсказку и высказали свое мнение на этот счет.

«Я всегда спрашиваю на собеседовании: «Какая еще информация вам нужна, чтобы определить, подхожу ли я на эту должность?». Это позволяет мне больше поговорить с руководителем и узнать о своих недостатках», – написал один из подписчиков.

А некоторые сомневались, что вопрос, который посоветовала телеведущая, поможет на собеседовании. «Это, наоборот, заставит интервьюера почувствовать себя некомфортно», – написали в комментариях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».