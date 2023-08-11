Медведев устроил истерику из-за денег для Украины и контрнаступления ВСУ 3 11.08.2023, 13:07

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Дмитрий Медведев

Экс-президент РФ снова «отличился» неадекватностью.

Скандальный российский политик и бывший президент РФ Дмитрий Медведев снова устроил истерику в сети. В этот раз причиной очередных пропагандистских заявлений стало выделение странами-партнерами дополнительных средств для поддержки Украины и контрнаступления ВСУ.

Медведев выплеснул очередные истерические заявления в своем Telegram-канале, передает obozrevatel.com.

Он заявил, что «мир еще раз дрогнул» из-за выделения средств на поддержку ВСУ, и обозвал украинцев «зомби», а Украину «ошибкой».

Также неадекватный российский политик заявил, что украинское контрнаступление это лишь «миф», для поддержки «экономики доллара».

Видимо, о том, что контрнаступление – это всего лишь «вымысел», уже никогда не узнают оккупанты, которых ежедневно сотнями ликвидируют на поле боя Силы обороны Украины.

Кроме того, Медведев набросился на лидеров США и обвинил их в стремлении к «безраздельной власти».

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена в четверг обратилась в Конгресс с просьбой предоставить Украине более 13 миллиардов долларов в виде чрезвычайной оборонной помощи. Белый дом просит выделить дополнительно 8 миллиардов долларов в виде гуманитарной помощи до конца года.

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