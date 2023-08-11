Белорус прилетел из Афин в Польшу с 60 тысячами сигарет в багаже 2 11.08.2023, 13:16

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Во Франции был конкретный покупатель.

В аэропорту Катовице польские таможенники задержали белоруса, который пытался ввезти в страну 60 тыс. сигарет (3 тыс. пачек). Он вёз их в багаже, сообщает Infokatowice.pl.

Сотрудники Силезской таможни и налоговой инспекции в Катовице решили поверить багаж пассажира рейса Афины — Катовице. Оказалось, он вёз контрабандой 3 тыс. упаковок сигарет без польских акцизных марок. Пассажиром оказался гражданин Беларуси, который путешествовал по паспорту Литвы. Турист выбрал зелёный коридор и не собирался ничего декларировать.

Во время осмотра задержанный объяснил, что он купил сигареты в Беларуси, намеревался провезти их в Европу через Польшу и продавать конкретному покупателю во Франции. Заработанные деньги планировал потратить на жизнь.

Белоруса обвинили в неуплате акцизного налога в размере почти 60 тыс. злотых. Ему грозит штраф до 720 дневных ставок (мера определения штрафов в Польше, одна дневная ставка может составлять от 120 до 48 тыс. злотых).

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