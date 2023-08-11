Пентагон: Украинская армия совершила чудо 11.08.2023, 13:30

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Бригадный генерал Патрик Райдер рассказал о ситуации на фронте.

Спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер рассказал о ситуации на фронте войны Украины и России, также отметил успешные операции ВСУ.

Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, действительно ли реалистично было ожидать, что ВСУ смогут овладеть стилем маневренной войны за короткий промежуток времени учений, генерал заявил, что не собирается «стоять на трибуне, и угадывать действия командира украинской армии линии фронта», передает «Европейская правда».

«Давайте сделаем шаг назад и признаем, что это не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда бы не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но это произошло», - добавил он.

Он добавил, что «украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонительные позиции, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинской армии на момент вторжения РФ».

«И вы видели, что со всего мира идет поток поддержки, чтобы предоставить им невероятные и значительные боевые возможности, и подготовку. Поэтому, учитывая все это, я считаю важным взглянуть на это в перспективе, с точки зрения возможностей, которые они смогли развить и реализовать за очень короткий промежуток времени», - отметил Райдер.

Генерал подчеркнул, что это выдающиеся результаты в менее чем идеальной ситуации. В дальнейшем США будут продолжать консультироваться с ними, продолжит предоставлять украинским бойцам тренировки, чтобы они могли вернуть их суверенную территорию и в конце концов одержать победу в этой борьбе.

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