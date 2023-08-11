Крах рубля: доллар и евро переписали рекорды на Мосбирже 11.08.2023, 13:42

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Несмотря на меры ЦБ России.

Решение Банка России отказаться от покупок валюты по бюджетному правилу, анонсированное в среду на фоне обвального падения рубля, оказалось бессильно помочь российскому валютному рынку, сообщает The Moscow Times.

На торгах на Московской бирже в пятницу, 11 августа, доллар и евро снова переписали рекорды с конца марта 2022 года. Курс американской валюты поднимался до 98,25 рубля, европейской — до 108,07 рубля. С начала августа доллар и евро подорожали еще на 7%, а с начала года — на 38% и 42% соответственно.

При этом к доллару впервые за 9 лет рубль падает седьмой месяц подряд, несмотря на то, что нефть стоит рекордно дорого с начала года, а нефтяные доходы российской экономики в июле установили максимум за 10 месяцев.

Отмена покупок валюты Центробанком оказала лишь недолгий «психологический эффект» и не меняет фундаментальной ситуации на рынке, указывает Юрий Кравченко, аналитик «Велес Капитала»: экспортеры сократили продажи валютной выручки более чем вдвое по сравнению с прошлым летом — до $6,9 млрд в июле.

При этом явно присутствует «гигантский отток капитала», источник которого не вполне ясен, отмечает Евгений Суворов, экономист банка «Центрокредит».

«Крах рубля уже запустил раскручивание инфляционной спирали, и остановить ее можно, только вернув доллар ниже 90», — пишет он. А для этого ЦБ может быть вынужден «дернуть стоп-кран», резко повысив ключевую ставку.

«Фактором, в значительной степени определяющим спрос на инвалюту, остаются операции, связанные с выходом нерезидентов из активов в РФ, а также вывод денежных средств российскими лицами за границу, обусловленный большой геополитической и экономической неопределенностью», — отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Если экспортеры не увеличат предложение на бирже, «вполне можем увидеть курс выше 100 рублей за доллар», прогнозирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Евро может подняться до 110 рублей, поскольку предложение валюты ограничено, а спрос от импортеров сохраняется устойчивым, в том числе из-за подготовки к «горячему» осеннему сезону.

«Без изменения геополитической и внутриполитической повестки» ситуация с курсом рубля «вряд ли улучшится», полагает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест».

Небольшое укрепление рубля после заявления ЦБ об прекращении покупок валюты может быть использовано покупателями как возможность приобрести валюту дешевле, предупреждает он, резюмируя: «Исключать взятия отметки в 100 рублей за доллар в обозримой перспективе нельзя».

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