Сколько стоит аренда квартиры в Минске в студенческий сезон? 11.08.2023, 13:47

Самое дешевое предложение – за $150 в месяц.

Конец лета – это горячий сезон в сфере аренды недвижимости в Минске, потому что многим студентам, поступающим в вузы столицы, необходимо найти жилье на ближайший год. При этом цены на аренду часто привязаны к курсу доллара, который в последнее время растет. Myfin посмотрел, сколько стоит аренда однушек и двушек в столице и какие варианты можно найти.

Однокомнатные

По данным Domovita.by, средняя стоимость предложения в аренду однокомнатных квартир в Минске составляет $352. Причем в июле и августе цена выше, чем в июне – тогда средняя стоимость держалась на уровне $327.

Но структура рынка устроена не так просто. Более дешевые варианты – более ходовые, такие квартиры снимают чаще, и они надолго не задерживаются на сайте. Дорогие квартиры, напротив, могут висеть месяцами. Поэтому средние цены не отражают полной картины.

Но если мы посчитаем медианную стоимость, то увидим, что половина всех однушек на рынке сдается дешевле $310. И до этой стоимости можно найти варианты с неплохим ремонтом практически в любой части Минска.

Самое дешевое предложение – квартира в Минске за $150 в месяц. И такой низкой цене есть объяснение – квартира находится в микрорайоне Ангарская возле МКАДа. Это вариант в панельном доме со старым советским ремонтом и неполным комплектом мебели. Но в счет аренды хозяева предлагают сделать косметический ремонт.

В основном стоимость аренды однушек из бюджетного сегмента – от $180. За эти деньги можно рассчитывать на квартиру вдали от центра и метро, со старым, но не всегда плохим ремонтом.

Сейчас за $190 можно найти квартиру в районах с неплохим транспортным сообщением или ремонтом. Но в целом цены на такие квартиры могут доходить до $250 в зависимости от желаний или условий собственника. Например, за $240 предлагают снять квартиру в районе Золотой Горки, возле ЦУМа.

За $250 можно найти вариант возле станции метро «Пушкинская» с хорошей инфраструктурой вокруг. И внутри будет неплохой ремонт с новой мебелью.

За $300 можно рассчитывать на квартиру с отличным аккуратным ремонтом недалеко от центра либо в любой другой части Минска. Причем за эту цену вы вряд ли столкнетесь с тем, что в квартире нет прописанных жильцов, из-за чего коммунальные платежи окажутся высокими.

Дороже $300 квартиры обычно предлагают с хорошим ремонтом, в новостройках или в самом центре города. Например, эту квартиру в доме 2017 года сдают за $400. Она в 8 минутах от метро, оснащена новой мебелью и техникой.

Двухкомнатные

Средняя стоимость аренды двушки в августе составляет $484. В июне – $466. Более дешевые квартиры снимают быстро, поэтому их меньше в листингах и средняя стоимость ползет вверх. При этом половина двухкомнатных квартир в Минске на Domovita.by сдается дешевле $450, а до $350 можно выбирать вариант практически в любом районе города.

Минимальная стоимость двушки составляет $200. То есть двухкомнатные стоят не намного дороже однушек. И это дает возможность снимать квартиру пополам с кем-то и сэкономить половину на аренде и коммунальных платежах.

Конечно, квартиры за $200 находятся на окраине Минска, в основном в Заводском районе возле МКАДа. Но есть вариант недалеко от «Автозаводской» станции метро. Правда, в старом доме со старым ремонтом и проходной комнатой. И площадь у такой квартиры будет не больше однушки – 31 квадрат.

Если нужно уложиться в сумму $250 в месяц, то придется выбирать: расположение у станции метро или неплохая внутренняя отделка. На окраине Минска можно найти предложения с хорошим ремонтом, например, в Чижовке.

Есть вариант с отделкой попроще недалеко от центра или вуза. Например, эту квартиру возле БГЭУ сдают также за $250. Здесь не такой свежий ремонт, но транспортное сообщение выигрывает.

В промежутке от $280 до $350 уже можно попробовать подыскать квартиру в аренду в любом приглянувшемся районе Минска. Даже вариант внутри первого кольца с большими комнатами и приятным интерьером. Пешком до метро всего 4 минуты.

Если рассматривать варианты за $350, то можно рассчитывать на квартиру с хорошим расположением, отличным ремонтом, техникой и мебелью.

А уже за медианные $450 можно с легкостью найти квартиру в новостройке или любом понравившемся районе с современной отделкой и техникой. Даже квартиру в «Минск-Мире» с площадью 68 квадратов.

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