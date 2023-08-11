Взрывы в Крыму: центр оккупированного Севастополя обесточен

Взрывы в Крыму: центр оккупированного Севастополя обесточен2
- 11.08.2023, 13:50
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Детонацию в Старом Крыму было слышно даже в Феодосии.
Центр временно оккупированного Севастополя (Крым) остался без света в пятницу, 11 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер».
«Центр Севастополя вдруг остался без света. А что случилось?» - говорится в сообщении.
Взрывы на полигоне в Старом Крыму
В Telegram-канале также сообщают о сильном взрыве на полигоне в Старом Крыму.
«Слышно было даже в Феодосии», - утверждают очевидцы.
Взрывы в Крыму
Во временно аннексированном Россией Крыму взрывы происходят практически каждый день. Буквально вчера, 10 августа, взрывы раздались в Джанкойском районе Крыма. Кроме того, в этот же день в России жаловались якобы на «атаку» беспилотников на Крым и Москву. Якобы дроны удалось «подавить» и «поразить».