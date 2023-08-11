Лунные лузеры Телеграм-канал «СерпомПо»

11.08.2023, 13:59

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Фото: Charter97.org

Путинцы готовятся «глотать пыль» с ботинок американских астронавтов.

Российские пропагандисты сегодня в восторге.

Состоялся «первый почти за 50 лет» запуск к Луне российской космической станции «Луна-25». Предыдущий был в СССР в 1976-м. Можно сказать, что по итогам проигранной США «лунной гонки», в которой Америка обставила СССР «по всем статьям», осуществив на грани технологических возможностей высадку астронавтов на Луну.

Боль от такого поражения была так сильна, что уже в разгульные «нулевые» вышел художественный фильм «Первые на Луне», где в псевдодокументальном жанре повествовалось, что первыми на спутник Земли высадились советские люди. И было это в подлые сталинские годы.

СССР исчез больше 30 лет назад, ни в какой связи с нынешней Россией не находится, и странно было присваивать новой лунной станции последовательный номер. Это не 25-й, а 1-й.

Но история с «лунной гонкой» сегодня повторяется. Пропагандистам стоило бы притушить огонек своего восторженного лунного «бычка». В США полным ходом идет программа «Артемис» с посадкой в 2025 году на Луну корабля с экипажем. Путинцев и близко там не видно, у них идет подготовка к тому, чтобы «глотать пыль» с ботинок американских астронавтов, оставивших уже свои следы «на пыльных тропинках далеких планет».

Впрочем, великий геополитик уже высадил российских космонавтов на Луну и на Марс. И было это в 2019 году. Они, наверное, ведут там бой с перебравшимися на Луну нацистами из фильма «Железное небо». Попивая в свободное время нескрепное пивко.

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