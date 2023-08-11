Полковник СБУ назвал дату удара, который решит исход войны 1 11.08.2023, 14:15

5,766

ВСУ могут действовать на любом направлении.

Проблему российско-украинской войны в 2023 году решит один серьезный удар, который нанесут либо ВСУ на любом направлении (в основном удары идут на Южном фронте), либо противник, который готовит главный удар на севере Украины.

Осталось ждать, грубо говоря, полтора месяца. Такое мнение высказал полковник СБУ в отставке, эксперт по сектору обороны и безопасности Олег Стариков в интервью для YouTube-канала Politeka Online.

«Мы увидим, какая стратегия победит. И по всей видимости, эта стратегия решит военно-политическую задачу в этом году. И, с большой вероятностью, после этого уже будет приниматься решение об окончании войны. Не зря же лидеры стран встречались в Дании и Саудовской Аравии, обсуждая вопрос Украины, и еще будут встречаться через определенное время», — отметил военный аналитик.

«В начале войны я говорил: все решится на поле боя. Но самое главное сейчас, и Генштаб об этом знает, не прозевать контрудара», — отметил Стариков.

Кроме того, военный эксперт отметил, что война может иметь разную длительность, согласно военной науке. Исходя из этого она может закончиться в 2024 году (1,5 года) или в 2030 (8 лет).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».