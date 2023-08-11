В СБУ рассказали, как спецназ РФ вывозил через Беларусь бывшего главного украинского коммуниста 1 11.08.2023, 14:24

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Петро Симоненко

С оккупированной Киевщины в Москву.

В Украине бывшему депутату и главе Коммунистической партии Петру Симоненко заочно выставлены обвинения по статьям о публичных призывах к насильственному захвату государственной власти и оправдании российской агрессии. Сам Симоненко сейчас находится в России. В СБУ рассказали, как депутата и его семью вывозили с оккупированной Киевщины в марте прошлого года.

В Службе безопасности Украины сообщили, что во время оккупации Киевской области Симоненко обратился к высшему военно-политическому руководству РФ с просьбой вывезти его в Россию.

«Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного поселка Березовка Макаровского района (Киевская область. — Прим. ред.) Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа России. По прибытии российских спецназовцев в украинский населенный пункт экснардеп лично их встречал, а затем „расквартировал“ в собственном доме и снабдил продовольствием.

Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило „сопровождение“ Симоненко и его близких через блокпосты на территорию Беларуси», — рассказали в СБУ.

Из нашей страны Симоненко переехал в Россию, где сейчас занимает одну из руководящих должностей в Центральном комитете международного коммунистического объединения «Союз коммунистических партий — КПСС». Как говорится на сайте организации, она объединяет компартии, действующие в постсоветских странах.

В СБУ заявляют, что находясь в РФ «Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы». Так в апреле этого года коммунист принимал участие в проходившем в Минске Антифашистском форуме, где высказывался за продолжение войны против Украины.

Бывшему украинскому нардепу выставлены подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины — публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

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