Свист ракеты и детский крик: жуткое видео российского удара по гостинице в Запорожье 1 11.08.2023, 14:39

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Число жертв атаки РФ достигло 14 человек.

В сети появилось видео ракетного удара по Запорожью: ракета пролетела прямо над головами детей. Громкий взрыв после попадания ракеты произошел в 500 метрах от гуляющих в парке детей.

Видео опубликовано на YouTube-канале.

Напомним, вечером четверга, 10 августа, российские военные попали в отель Reikartz в Запорожье, на территории которой работал детский лагерь для малышей от 6 до 13 лет.

По состоянию на 22:30, 10 августа число жертв российского удара составило 14 человек. Среди них – трехлетняя девочка и четырнадцатилетний парень.

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