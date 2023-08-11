Инцидент на границе: водителя «попросили» подождать в очереди, пока все закупятся в Duty Free 11.08.2023, 14:56

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Это понравилось не всем.

Очереди на границе порождают все новые виды конфликтов. Все они объединены желанием проехать быстрее и — чаще всего — никого не пропускать вперед (по крайней мере, бесплатно). Читатель onliner.by прислал видео из пункта пропуска Бенякони, на котором видно, как его не пропустили даже те, кто отлучился в Duty Free. По их логике, они все еще оставались в очереди.

«Неизвестный мне пассажир автомобиля Volkswagen Passat с номерами Гродненской области перегородил проезд на дороге в пункте пропуска „Бенякони“, — описал ситуацию автор записи. — Все произошло около магазина Duty Free. Высунув ногу перед моим автомобилем и ругаясь, он заблокировал путь. Тем самым предоставил приоритет проезда другим автомобилям и своему собственному».

Очевидно, мужчине не понравилось, что автор объехал очередь. Однако организация движения в этом месте подсказывает: кому в магазин — тот должен сместиться вправо и оставить машину у знака «Место стоянки», а никак не парковаться прямо в очереди (пусть и на минуточку).

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