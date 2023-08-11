закрыть
11 августа 2023, пятница, 15:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Инцидент на границе: водителя «попросили» подождать в очереди, пока все закупятся в Duty Free

  • 11.08.2023, 14:56
  • 2,374
Инцидент на границе: водителя «попросили» подождать в очереди, пока все закупятся в Duty Free

Это понравилось не всем.

Очереди на границе порождают все новые виды конфликтов. Все они объединены желанием проехать быстрее и — чаще всего — никого не пропускать вперед (по крайней мере, бесплатно). Читатель onliner.by прислал видео из пункта пропуска Бенякони, на котором видно, как его не пропустили даже те, кто отлучился в Duty Free. По их логике, они все еще оставались в очереди.

«Неизвестный мне пассажир автомобиля Volkswagen Passat с номерами Гродненской области перегородил проезд на дороге в пункте пропуска „Бенякони“, — описал ситуацию автор записи. — Все произошло около магазина Duty Free. Высунув ногу перед моим автомобилем и ругаясь, он заблокировал путь. Тем самым предоставил приоритет проезда другим автомобилям и своему собственному».

Очевидно, мужчине не понравилось, что автор объехал очередь. Однако организация движения в этом месте подсказывает: кому в магазин — тот должен сместиться вправо и оставить машину у знака «Место стоянки», а никак не парковаться прямо в очереди (пусть и на минуточку).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко
Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин