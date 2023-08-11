Призрак галопирующей инфляции вернулся в Россию Сергей Шелин, «Можем объяснить»

11.08.2023, 15:02

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Шесть факторов сложились воедино.

Лето 2023-го напомнило властям РФ, что в воюющей стране не может быть устойчивых цен. Инфляция ускорилась втрое, и попытки ограничить ее рост станут теперь их постоянным занятием.

За июль 2023-го официальный индекс потребительских цен вырос на 0,63%. Помимо обычных подтасовок и занижений, статистическому ведомству пришлось дополнительно над ним поработать. Ведь сложение его же еженедельных рапортов давало за месяц целых 0,74%. А уж эти цифры вообще не лезли ни в какие рамки. Даже и приукрашенный итоговый показатель для июля соответствует величине инфляции SAAR (т.е. пересчитанной на год с коррекцией на сезонность) в 10,4%.

Это в два с половиной раза больше целевого показателя российского ЦБ (4%) и почти втрое превышает уровень инфляции SAAR (3,7%), зафиксированный всего тремя месяцами раньше, в апреле. «Инфляция в июле: вернулись в кризис» — констатирует телеграм-канал MMI.

Еще недавно власти РФ явно считали, что «борьба с инфляцией» уже позади. В первый месяц после 24 февраля 2022-го потребительские цены росли на 2% в неделю. Но грамотные действия казенных финансовых менеджеров быстро сняли эту проблему с повестки. И к началу мая 2023-го цены в РФ были всего на 2,3% выше, чем за год до этого. В самых благополучных и притом невоюющих странах такой уровень посчитали бы низким.

Но те же самые профессионалы, которые так проявили себя весной 2022-го, показали свою нерасторопность летом 2023-го. Они явно не ждали нового всплеска инфляции и частично осознали его только в середине лета, когда вместо сезонного снижения (в июле 2022-го индекс потребительских цен сократился до 99,6%) цены уверенно пошли вверх, и в отдельные недели инфляция SAAR поднималась до 16%.

Начали переписывать планы

Свежая аналитическая записка Центрального банка РФ полна меланхолических констатаций: «Инфляционные ожидания населения выросли… Ценовые ожидания предприятий увеличились… Прогнозы аналитиков повысились…»

Свой собственный инфляционный прогноз на 2023-й Центробанк повысил до 6,5%. Чтобы уложиться в этот план, ценовой индекс в оставшиеся месяцы года не должен расти быстрее 8-9% SAAR. При всей неочевидности таких надежд, это все же шаг к реальности.

Ежемесячно переделываемый «Прогноз социально-экономического развития России на 2023-2026 годы», на который ориентируется правительство РФ, чуть менее динамичен. За два месяца, с мая по июль, инфляционный потолок на 2023 год в его базовой, т.е. основной, версии увеличился там лишь с 4,3% до 5,7%.

Впрочем, прогнозисты российского правительства отстают от фактов и в других пунктах. Скажем, относительно курса рубля, ожидаемого ими к концу 2023-го, их предвидения менялись от 75 руб за долл в майской версии прогноза до 82 руб за долл в июньской и 91,5 руб за долл в июльской. При всей быстроте смены предсказаний, за реальностью они этим летом не поспевают.

Российские власти еще не свыклись с мыслью, что ускоренный подъем цен для воюющей страны является нормой. Аномалией была приостановка их роста в мае 2022-го – апреле 2023-го. Уникального сочетания обстоятельств, которое вызвало эту приостановку, больше нет.

Шесть условий инфляции-2023

1. Ослабление рубля.

Его курс опустился с 70 руб за доллар в начале 2023-го до нынешних почти 100. Помимо многого прочего, это уже конвертируется в рост цен на импортные товары и продукты. В июле значительно быстрее среднего росли цены на апельсины (на 22,6%), лимоны (на 7,9%), телевизоры (на 4,9%) и т.п. В первую неделю августа ускоренно дорожали смартфоны, бытовая техника и лекарства.

2. Дефицит рабочей силы и начало кадрового упадка гражданского сектора.

Из-за эмиграции, мобилизации и перекачки работников в милитаризованные сектора хозяйства, гражданские отрасли потеряли не меньше 1,5 – 2 млн работников. Это неизбежно сказывается на производстве гражданских товаров и услуг. Восстановить кадровые потери сейчас вряд ли возможно, хотя уровень безработицы рекордно снизился (79,7% в июне 2023-го к июню 2022-го). Остается поднимать цены.

3. Неспособность гражданских секторов увеличить предложение товаров и услуг из-за перекачки средств на военные цели.

По сведениям, полученным Reuters, за первые шесть месяцев 2023-го российские военные траты составили 5,6 трлн руб. Это 37,3% всех расходов бюджета, сведенного при этом с большим дефицитом. Став неприоритетными и видя при этом ослабление конкуренции, гражданские отрасли увеличивают цены на свою продукцию.

4. Раздувание зарплат всеми категориями нанимателей.

Индекс выпуска товаров и услуг военного и гражданского назначения за первое полугодие 2023-го увеличился на 3,3% (год к году). А реальные заработные платы росли вдвое быстрее и поднялись на 6%. Причина этого – нехватка рабочей силы и растущий кадровый спрос милитаризованных секторов. У потребителей стало больше денег на руках, а гражданских товаров и услуг не прибавляется.

5. Изменение потребительского поведения россиян.

Избегание крупных покупок и общее сокращение потребительского спроса, характерное для прошлого года, сменяется сейчас стремлением быстрее потратить те деньги, которые доступны. Несмотря на попытки властей сбить кредитный бум, он не идет на убыль: в июле частные клиенты получили почти 0,8 трлн руб кредитов.

6. Воздействие участившихся «неплановых» шоков.

Из-за военных бунтов, участившихся украинских ударов по российским объектам и все новых импровизаций властей РФ, у рядовых россиян и особенно у российских производителей выросло ощущение непредсказуемости даже и ближайшего будущего. Риски хозяйственной деятельности воспринимаются как растущие. Естественной реакцией на это тоже является рост цен.

Все перечисленные проинфляционные факторы почти неизбежны для страны, которая ведет затянувшуюся войну, пусть даже эта война пока что и не является для РФ тотальной. Вопрос не в том, ускорится ли рост цен, а в том, в каких границах российские власти смогут его удержать и смогут ли вообще.

Впереди длинная дорога

Инфляцию делят на три разновидности – ползучую (до 10-15% в год), галопирующую (15-100% в год) и гиперинфляцию (50% в месяц). В РФ галопирующая инфляция была приметой 1990-х. В последние 20 лет инфляция почти всегда оставалась ползучей, и во второй половине прошлого десятилетия опускалась даже до 2-3% в год. Сейчас в отдельные июльские недели инфляция SAAR выходила на уровень галопирующей. Но у российских властей еще остаются инструменты этому воспрепятствовать.

Даже в странах, втянувшихся в тотальные войны, рост цен в первые годы был довольно умеренным и становился фантастическим, да и то не всегда, уже позже. Например, в Российской империи за первые два с половиной года Первой мировой войны индекс цен вырос только на 94%. Лишь потом, между Февральской революцией и концом 1917-го, он подскочил еще вчетверо. А в Германии за всю Первую мировую, с 1914-го по 1918-й, цены росли всего на 20% в год. Гиперинфляция началась там уже после войны.

При этом в Российской империи темпы расходования средств на военные цели в 1914-м – 1915-м выросли по сравнению с предвоенным временем в 4 – 5 раз, считая в неизменных ценах. А в сегодняшней РФ военные траты, ожидаемые в 2023 году (около 10 трлн руб), лишь примерно вдвое превзойдут те, что были в «мирном» 2021-м.

По глубине финансового и экономического погружения в войну РФ напоминает скорее Соединенные Штаты в годы Корейской и Вьетнамской кампаний. За три года войны в Корее инфляция в США составила 14%, а за десять лет войны во Вьетнаме – 66%. В невоевавшей ФРГ в те же годы цены росли лишь раза в полтора медленнее.

Надо, правда, уточнить, что до такой критической ситуации, как в России нынешним летом, дело в тогдашних США ни разу не доходило – ни в «корейские» 1950-е, ни во «вьетнамские» 1960-е.

«…Крах рубля уже запустил раскручивание инфляционной спирали. Остановить её можно только вернув USD ниже 90. Если это не получается сделать ограничениями на капитальные операции, то ЦБ будет вынужден дергать стоп-кран (ставку), как это было в феврале-22. Мы не удивимся, если произойдёт это уже весьма скоро…» — предполагает телеграм-ресурс, который считают близким к ЦБ.

Продолжая эту мысль, можно сказать, что, в отличие от российского Минфина, который вообще не уполномочен урезать военные траты, Центробанк РФ имеет формальное право круто повысить ключевую ставку и не допустить превращения инфляции в галопирующую. Не очевидно только, что он на это рискнет. Ведь охладить таким способом экономику – значит, затруднить выполнение военных заказов и вызвать, вполне возможно, гнев правителя.

Путь к развалу финансов довольно длинный. Режим может сейчас пойти по нему быстро, бездумно разгоняя инфляцию. А может не спеша, сдерживая пока что рост цен и стараясь сначала упорядоченным образом выжать из своего народа все ресурсы, какие у него есть. Развилка, видимо, будет пройдена в августе-сентябре.

Сергей Шелин, «Можем объяснить»

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