ВСУ пошли на прорыв на двух направлениях 11.08.2023, 15:14

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Уничтожено крупное скопление техники РФ.

На Таврическом направлении подразделения Вооруженных сил Украины выполнили в течение суток 1464 огневых задач, рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Силами обороны было уничтожено 16 единиц вражеской техники. Об этом он сообщил в своем Telegram.

«Таврическое направление. Есть движение вперед и успехи. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1464 огневых задач», - отметил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия».

Также в течение суток украинские воины убили, ранили и взяли в плен 257 окупантов, среди которых 49 - ликвидированы, 208 - ранены.

Также было уничтожено 16 единиц военной техники россиян.

В том числе:

4 ББМ;

3 артиллерийские системы;

минометы;

1 РСЗО;

1 БпЛА;

5 единиц автомобильной;

2 единицы специальной техники;

5 складов боеприпасов.

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Ситуация на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины имеют определенные успехи в Запорожском направлении.

Как уточнил заместитель командующего ОСУВ «Таврия» по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин в эфире телемарафона, на Запорожском направлении продолжается наступательная операция Сил обороны Украины. Бойцы постепенно уничтожают врага, освобождая украинские села и города.

«Шаг за шагом двигаемся мы вперед. На сегодня есть определенные успехи, но о них говорить еще немного рано, потому что идет наступательная операция», - рассказал Кузьмин.

Он также отметил, что российские оккупанты чувствуют, что уже теряют свою силу и мощь.

«Чувствуется, что мы двигаемся вперед и побеждаем на поле боя, а также не даем ему никаких шансов», - добавил Кузьмин.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов. На Таврическом направлении артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1545 огневых задач, рассказал командующий Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Напомним, в Новой Каховке: ВСУ взорвали пункт управления войск РФ. Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремел мощный взрыв. В результате удара Вооруженных сил Украины поражен пункт управления армии РФ.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ ударили на двух направлениях и «перемололи» три роты РФ вместе с техникой. На Таврическом направлении есть успехи у украинских сил, за сутки потери врага составили 256 человек, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.

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