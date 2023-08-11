Невзоров: Москва явно входит во вкус бомбежек и откровенно наслаждается ими 3 11.08.2023, 15:29

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Александр Невзоров

Это эмоции крепостных, наблюдающих эпилептический припадок барина.

Давненько не звучало столько счастья и драйва в московских голосах, пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Москва явно входит во вкус бомбежек и откровенно наслаждается ими. От нее ждали всякого, но она удивила мир радостным мазохизмом.

Примерно такой же восторг фиксировался во время пригожинского марша.

Похоже, Москва мнит себя спящей красавицей, ждущей поцелуев украинских дронов и ракет.

Она сама не в состоянии пробудиться от страшного путинского сна.

Ей все равно, кто будет «принцем»: лысобородавчатый Пригожин, Зеленский, Буданов, Байден. Кажется, она согласна и на артиста Панина.

Лишь бы чмокнул, подлец, покрепче, лишь бы разбудил.

Сегодняшняя ночная бомбежка вызвала новую волну радостного энтузиазма.

Для человека не понимающего и не знающего Россию - этот энтузиазм необъясним.

Испуг?

Есть, конечно и он, но это особенный, радостный испуг крепостных, наблюдающих эпилептический припадок барина.

Бомбежечка, к слову, была весьма нежной. На тот настоящий «засос», которого ждет «спящая красавица», атака явно не тянула.

Да, поухало, подымило, был и параличик неба, задержки аэрорейсов и прочая фигатень.

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