На завтра в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности 11.08.2023, 15:38

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Фото: charter97.org

Какую погоду ожидать?

В субботу на востоке Беларуси ожидаются сильный ветер и дожди. Синоптики объявили об оранжевом уровне опасности.

«12 августа (суббота) утром и днем по восточной половине республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы во многих районах Могилевской и Гомельской областей – сильные дожди», – говорится в предупреждении.

Температура воздуха минимальная ночью 12 августа составит +10… +16°С, максимальная днем +18… +24°С, по западу Беларуси до +26°С.

Дожди по восточной половине страны сохранятся и воскресенье. Возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +10… +16°С, по западу страны местами +8… +9°С, максимальная днем будет от +19°С по северо-востоку до +29°С по западу Беларуси.

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