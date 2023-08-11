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Украинские десантники «поджарили» российский танк FPV-дроном

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  • 11.08.2023, 15:55
  • 1,762
Украинские десантники «поджарили» российский танк FPV-дроном

Видеофакт.

Воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили танк российских оккупантов FPV-дроном. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск.

На записи можно увидеть, как вражеский танк, вероятно, подбитый в ходе боя, съезжает в овраг.

После этого его «добивают» прямым попаданием FPV-дрона.

Точное направление фронта не называется. 

«Очередной танк — done. Результат точности и ловкости экипажа FVP-дронов не заставил себя ждать. Работаем дальше», — сказано в сообщении.

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