Украинские десантники «поджарили» российский танк FPV-дроном 1 11.08.2023, 15:55

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Видеофакт.

Воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили танк российских оккупантов FPV-дроном. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск.

На записи можно увидеть, как вражеский танк, вероятно, подбитый в ходе боя, съезжает в овраг.

После этого его «добивают» прямым попаданием FPV-дрона.

Точное направление фронта не называется.

«Очередной танк — done. Результат точности и ловкости экипажа FVP-дронов не заставил себя ждать. Работаем дальше», — сказано в сообщении.

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