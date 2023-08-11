Украинские десантники «поджарили» российский танк FPV-дроном

Украинские десантники «поджарили» российский танк FPV-дроном1
- 11.08.2023, 15:55
- 1,762
Видеофакт.
Воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили танк российских оккупантов FPV-дроном. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск.
На записи можно увидеть, как вражеский танк, вероятно, подбитый в ходе боя, съезжает в овраг.
После этого его «добивают» прямым попаданием FPV-дрона.
Точное направление фронта не называется.
«Очередной танк — done. Результат точности и ловкости экипажа FVP-дронов не заставил себя ждать. Работаем дальше», — сказано в сообщении.