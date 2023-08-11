Запрет на посещение лесов снят почти по всей Беларуси 4 11.08.2023, 16:04

Желтыми остаются лишь два района в Брестской области.

Минлесхоз обновил карту запретов и ограничений на посещение лесов в Беларуси, и там картина очень приятная.

Отправляться в лес на прогулки или за дарами природы можно по всей стране. Ну почти.

Желтыми, где есть ограничения на посещение лесного массива, остаются только два района в Брестской области. В полной мере насладиться лесом не могут жители Пинского и Ивановского районов.

По остальной республике карта зеленая, а это значит, что можно смело отправляться за ягодами и грибами.

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