Ларчик открывается просто
- Анатолий Несмиян
- 11.08.2023, 16:15
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Повода для взрыва восторгов у российской пропаганды даже не просматривается.
Радужные сообщения о том, что российская нефть продается по цене выше потолка, установленного санкциями Запада, странным образом не проходят в сообщениях российской пропаганды. Хотя казалось бы - вот он, пример, что санкции нам нипочем.
Ряд контрактов на поставку нефти в Индию - теперь это наша спасительница - торгуются вообще по цене около 80 долларов за баррель. И все равно тишина.
Ларчик открывается просто: Индия продолжает платить рупиями. А учитывая неконвертируемый статус рупии как валюты, считать платежи, даже виртуально переводя их в доллары, некорректно. За рупии купить банально нечего, кроме знаменитого индийского чая. А это фактически бартер в самом его примитивном виде. Да и сколько того чая нам надо?
Поэтому Западу в целом пока что все равно на эти сделки, а повода для взрыва восторгов у российской пропаганды тоже не просматривается. С тем же успехом Индия может расплачиваться камешками или ракушками - у них примерно такой же обменный курс к доллару, что и у рупий.
Анатолий Несмиян, Telegram