Ларчик открывается просто Анатолий Несмиян

11.08.2023, 16:15

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Повода для взрыва восторгов у российской пропаганды даже не просматривается.

Радужные сообщения о том, что российская нефть продается по цене выше потолка, установленного санкциями Запада, странным образом не проходят в сообщениях российской пропаганды. Хотя казалось бы - вот он, пример, что санкции нам нипочем.

Ряд контрактов на поставку нефти в Индию - теперь это наша спасительница - торгуются вообще по цене около 80 долларов за баррель. И все равно тишина.

Ларчик открывается просто: Индия продолжает платить рупиями. А учитывая неконвертируемый статус рупии как валюты, считать платежи, даже виртуально переводя их в доллары, некорректно. За рупии купить банально нечего, кроме знаменитого индийского чая. А это фактически бартер в самом его примитивном виде. Да и сколько того чая нам надо?

Поэтому Западу в целом пока что все равно на эти сделки, а повода для взрыва восторгов у российской пропаганды тоже не просматривается. С тем же успехом Индия может расплачиваться камешками или ракушками - у них примерно такой же обменный курс к доллару, что и у рупий.

Анатолий Несмиян, Telegram

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