«Неужели кому-то нравится жить в изоляции, стыдиться своего паспорта?» 1 11.08.2023, 16:24

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Интервью с баскетбольным тренером из Украины, которая играла в Гродно.

Мария Дубас провела год в составе гродненской «Олимпии» и в 2011-м стала бронзовой призеркой чемпионата Беларуси. Сегодня она — тренер киевской СДЮШОР и клуба МОБИ, а также ассистентка главного тренера в баскетбольной сборной Украины до 16 лет. Война кардинально поменяла жизнь женщины — вместе с детьми (и своими, и юными воспитанницами) ей пришлось покинуть родную страну, надолго оказавшись вдалеке от дома. Журналисты «Зеркала» обсудили со спортсменкой, как боевые действия изменили украинских детей, вспомнили выступление Дубас в Гродно и поговорили о ее отношении к белорусам.

О детских тренерах и стимулах

— Начала тренировать в 2017 году, — рассказывает Мария. — Всегда знала, что это тяжелый хлеб. Думала, что не захочу работать тренером. Помню, от первого занятия были неоднозначные впечатления. Но постепенно затянуло. Дети искренни, много отдают. И ты не можешь в ответ быть равнодушным. Поэтому все детские тренеры, кого знаю, — настоящие фанаты. Например, иногда кто-то из девочек у тебя ночует — родители не успели забрать. Иногда надо помочь что-то купить, подвезти — это в порядке вещей. Погружаешься в жизнь воспитанниц. И, конечно, они становятся совсем не чужими. У меня в семье три мальчика. А тут девочки-баскетболистки от 6 до 15 лет. Весь комплект.

— Что насчет вашей мотивации детского тренера?

— Понятно, что сегодня у страны иные приоритеты. А до войны с каждым годом условия постепенно улучшались — в 2017-м они были совсем скромными. На баскетбол выделялись дотации, и тренеры тоже не чувствовали себя в обиде. По крайней мере в Киеве — в регионах условия были похуже. За 100 долларов не пошла бы работать.

— Какую зарплату считаете достойной?

— Чтобы голова не особо болела, на что жить, это хотя бы 500 долларов для молодого специалиста.

— Чем может затянуть современный спорт?

— Хороший вопрос. Финансовый стимул уже не столь важен. Все-таки хватает семей, в которых родители могут купить детям хороший телефон или другие вещи, которые раньше были недоступны в юном возрасте. Скорее, надо стараться привить любовь ребенка к спорту. Мотивируют разные поездки. Нам с ученицами благодаря одной благотворительной программе недавно получилось побывать в США. Увидеть матч НБА, пообщаться с интересными людьми в новой обстановке — все это затягивает. Я потом сказала детям: «Хотите попасть на обучение в Америку, играть, получать стипендию — все в ваших руках».

Об Украине и Латвии

— Когда решили покинуть Украину?

— 1 марта 2022-го был прилет в телевышку в Киеве. Она находится возле метро «Дорогожичи». Там рядом и наш спортзал — в него попало взрывной волной. Тогда первый раз за время войны расплакалась — нервы уже не выдерживали… В зале был только охранник. Он выжил, но погибла семья, которая проходила мимо.

Сегодня украинский спорт отброшен на годы назад. От действий оккупантов пострадали сотни спортивных объектов, а десятки оказались полностью разрушены. Поэтому фраза «спорт вне политики» вызывает лишь ненависть. У нас выехали лучшие дети, которые искали варианты для продолжения выступлений.

Что касается киевского зала, то паркет остался целым, но полностью вынесло окна, сгорела проводка. В любом случае было понятно, что никаких тренировок не сможем проводить. Думали, что делать. Ведь длительный перерыв для девочек в занятиях означал бы наверняка конец карьеры. Надо же держать уровень, учиться новому, играть. Так и появился вариант с Латвией. Нас позвали жить и тренироваться в Валмиеру.

— И как вам в Латвии?

— Мы очень благодарны стране за прием и поддержку. Несколько месяцев бесплатно жили, нас обеспечивали питанием. С детей до сих пор ничего не берут за проживание. Они ходят в школу. Главное, есть возможность тренироваться, играть. Матчей, конечно, меньше, чем у их сверстников, и это чувствуется. Но лучше так, чем никак. К тому же не все девочки, которые тренировались в Киеве, смогли сюда приехать. Родители не отпустили. А кто-то, наоборот, побыв в Латвии, вернулся в Украину. Война, повторюсь, очень больно ударила по нашему спорту.

— С русскоязычными в Латвии были конфликты?

— В Валмиере нет. А в Риге имел место один нелепый диалог. Мы шли в магазин, с нами была одна девушка из Америки. Какой-то мужчина захотел с ней пообщаться. Она сказала, что не понимает. Тот такой: «Надо русский язык учить. Скоро весь мир будет русским».

— Как справляетесь с повседневными хлопотами, когда на ваших плечах полтора десятка детей?

— Хорошо, что получилось выехать с еще одним тренером и несколькими родителями, которые активно помогали на первых порах в Валмиере. А так не позволяю себе задумываться, тяжело ли. Некогда плакать, опускать руки, пусть иногда и хотелось бы. Спасает постоянное движение: тренируемся, играем, куда-то ездим. Может, скоро удастся вернуться всем в Киев — тяжело столько времени находиться вне дома.

О стрессе и ненависти

— Как дети отреагировали на начало войны?

— Сильный испуг, стресс. Некоторые замыкались в себе. Мой младший сын Иван (ему тогда было шесть лет) не понимал, почему нам надо уезжать из Украины. Первые две недели в Латвии ребенок ничего не хотел есть, постоянно капризничал. Только спустя время детей стало отпускать. Начали улыбаться, нормально питаться. Еще раз отмечу, что нас очень тепло встретили в Валмиере. Помню, у среднего сына не было кроссовок — просто не могли вывезти из Киева все вещи. И один мужчина в школе, узнав про это, взял и купил. Хотя, знаете, мне вообще тяжело принимать помощь. Очень неудобно. Но они спросили: «Маша, а если бы в Латвии была война, ты бы нас поддержала?» Я такая: «Конечно, о чем речь!» — «Тогда разреши и нам помочь».

— Вы сразу рассказали младшему правду о происходящем?

— Конечно. Он сегодня в танки играет. Самый мощный — «Зеленский». Этот танк всегда побеждает. Помню, Иван интересовался, почему Россия напала на Украину, а не на Польшу. А в один день сказал: «Мы больше Беларуси, да? Тогда пусть Украина на нее нападет». Такая вот логика, что страна, которая крупнее по размеру, может подчинить себе меньшую.

— А как девочки ведут себя?

— Они, конечно, более впечатлительные. Вроде живут полноценной жизнью, но и, понятное дело, следят за новостями. Они ненавидят Россию. Прекрасно знают, что это враг. В команде мы перестали говорить на русском языке. Хорошо, кстати, что отвлекают тренировки, соревнования. Правда, играем не дома. Девочки привыкли, что их в Киеве поддерживают родители, друзья. А тут все болеют во время матчей за своих. Это тоже непростой момент.

— К психологам обращались?

— В школе было одно общее занятие, а в индивидуальном порядке — нет. По девочкам обычно хорошо видно, если сильно скучают по родителям. Тогда стараемся найти возможность, как отпустить ненадолго домой.

— На психике детей в будущем отразятся нынешние события?

— Очень надеюсь, что нет. Первый месяц школы в Латвии они не улыбались вообще. Но потом отпустило — втянулись, учителя поддерживали. Хотя переоценка ценностей уже произошла. Вижу, что дети теперь сильнее переживают за родителей. Берегут, что имеют, экономят. Начали больше сами готовить, а не ходить в кафе, когда питание перестало быть бесплатным. Они рано повзрослели.

О молчании и борьбе

— Вы сказали про ненависть у детей к россиянам. А к белорусам?

— Конкретно про вашу страну ничего не слышала. К нам, кстати, прошлым летом приезжала в Латвию Катя Снытина с мастер-классом, рассказывала и о ситуации в Беларуси. Помню, мы с ней потом сидели в кафе. Катя что-то долго читала меню. Я ей такая: «Ну, выбирай уже!» А она: «В моей стране нет свободы выбора — дай хоть тут насладиться!» Многие белоруски, с кем играла в свое время, общалась, написали слова поддержки. Знаю, что у вас мало кто высказывается публично, но некоторые предлагали, мол, приезжай к нам с детьми, побудь, пока все не успокоится. Причем это было и до войны, когда мало кто верил в Украине, что все начнется.

— Понимаете молчание белорусских спортсменов?

— Понимаю, но осуждаю. Ведь у многих есть фанаты, на которых влияет позиция, взгляды любимого спортсмена. Катя Снытина постоянно что-то публикует, организует различные мероприятия, участвует в акциях. Она большой молодец. Когда Лену Левченко отправили за решетку, это был просто взрыв мозга. Слушайте, у вас самолет могут взять и посадить (речь о вынужденной посадке в Минске самолета Ryanair, после чего был задержан блогер Роман Протасевич. — Прим. ред.), о чем говорить? Неужели кому-то нравится жить в изоляции, стыдиться своего паспорта?

Даже если не брать человеческий аспект, ваш спорт сегодня еще больше теряет. Тот же женский баскетбол всегда был на хорошем уровне. А теперь что? Ну, наверное, если только с россиянами играть. Вопрос — до какого уровня сможет развиваться молодежь в таких условиях.

— Некоторые наверняка боятся за родных в Беларуси.

— Это аргумент. Но тогда надо вывозить семью и родственников из страны. Думаете, мне было легко убедить маму уехать из Украины с начала войны? Два месяца уговаривала. Но лучше быть на свободе и в безопасности. У вас столько политзаключенных… Люди умирают в тюрьмах, заканчивают жизнь самоубийством. Сложно бороться внутри страны, поэтому возможность что-то делать из-за границы — еще один аргумент в пользу отъезда.

О технологиях и языке

— Каким вам показался Гродно, другие наши города, когда выступали за «Олимпию»?

— Не в обиду будет сказано, но и тогда, больше 10 лет назад, Беларусь сильно отставала от Украины. По крайней мере в плане развития, технологий. У вас были плюсы: чистые улицы, некоторые продукты. Но, например, для оплаты телефона требовалось идти в банк и писать номер и сумму на бумажке. А если ночью надо поговорить и закончились деньги? В Украине уже были терминалы IBOX, смс-банкинг. Помню, приехали играть матч Балтийской лиги в Санкт-Петербург. Так наши девчонки из «Олимпии» были в шоке, что в гостинице есть бесплатный wi-fi. Сама скромно отошла в сторону, мол, меня этим не удивишь — я из Киева (смеется).

— Что-то еще?

— Интернет в квартире было просто нереально провести и стоило очень дорого. Для оплаты транспорта нужно было купить талон, но не на всех остановках стояли киоски. Многие кафе в областных городах не работали по выходным. А мы же спортсменки, после матчей хотели нормально поесть.

— Политику обсуждали?

— Нет. Иногда спрашивала про Лукашенко — девчонки сразу замолкали. Еще удивляло, что никто не говорил на белорусском. Хотя язык — важная часть самоидентификации для любой нации. В общем, после того сезона в Гродно гораздо лучше поняла, как здорово в Украине и как сильно ее люблю.

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