Бессилие путинской России 3 Владимир Пастухов

11.08.2023, 17:15

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Всякий блеф должен иметь пределы.

Вспомнилась почему-то строчка из записных книжек Ильфа: по радио сообщили, что сегодня в тени 50 градусов, но что делали люди в это время и почему они сидели именно в тени, где было так жарко, не сказали.

Я человек не военный, поэтому имею право на глупые вопросы. Вот один из них: а почему, собственно, беспилотники надо уничтожать именно над Москвой, в Москва-Сити, на Карамышевской набережной, на Комсомольском проспекте? Неужели лучшего места для этого на протяжении всего маршрута полета от украинской границы до центра столицы не нашлось? Зачем так долго ждать? Или есть какой-то особый кайф в том, чтобы сбивать их именно в центре Москвы, чтобы дети порадовались фейерверку?

Осмелюсь предположить, что это получается все-таки непреднамеренно. Просто сбить их раньше, на подлете к Москве, не получается. В этом нет ничего стыдного, задача действительно непростая.

Но тогда возникает второй, связанный с этим вопрос: о какой ядерной войне с НАТО и о каких атомных ударах по столицам Восточной Европы вы «втираете» обывателю по «ящику»? Если у вас сбить украинские беспилотники, сделанные на коленке на деньги, собранные по подписке, получается чуть ли не над Красной площадью, то что вы будете делать с оснащенными ядерными боеголовками крылатыми ракетами альянса, полетевшими в ответ? Тоже собьете над Карамышевской набережной? Удачи вашим коммунальным службам убирать ядерную пыль.

Всякий блеф все-таки должен иметь пределы. У России нет никакой защищенности на случай серьезной реальной мировой войны с противником более развитым в военном отношении, чем Грузия и Украина. И с Украиной-то не очень получается. Вы продаете самоубийство по цене победы и ищете дураков, которые на это купятся.

Владимир Пастухов, Telegram

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