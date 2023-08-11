ВСУ продвинулись на Таврическом направлении 11.08.2023, 17:39

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За сутки россияне потеряли более 200 военных и пять складов боекомплекта.

Вооруженные силы Украины преуспели и продвинулись вперед на Таврическом направлении. В течение последних суток артиллерийские подразделения Сил обороны на этом направлении совершили 1464 огневых операций.

Как пишет «Обозреватель», об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. Также украинские воины нейтрализовали 16 единиц вражеской техники.

В частности, уничтожено: 4 боевых бронированных машин, 3 артиллерийских комплекса и миномета, 1 ракетная система залпового огня, 1 беспилотный летательный аппарат, 5 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Также было эффективно поражено 5 складов с боеприпасами.

Кроме того, за последние сутки оккупанты потеряли 257 человек, погибшими - 49 человек, и ранеными и пленными 208 человек.

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