Польша начнет размещение новой дивизии у границы с Беларусью осенью 11.08.2023, 17:50

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Польша начнет размещение новой дивизии у границы с Беларусью осенью. Об этом агентству PAP сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак. Он подписал контракт на поставку 140 контейнеров для обеспечения инфраструктуры для нового подразделения. По его словам, через три месяца солдаты начнут службу в местах дислокации дивизии.

«Мы создаем временную инфраструктуру для частей 1-й пехотной дивизии легионов. Сегодня был подписан контракт на закупку 120 контейнеров с оборудованием для частей в Воеводзине и Чартаеве. Через три месяца солдаты начнут там постоянную службу», – заявил он.

О формировании новой дивизии было объявлено в январе этого года. Первая пехотная дивизия Легионов будет дислоцирована в Подлясском воеводстве. Она будет находиться между 16-й и 18-й механизированными дивизиями, штаб-квартиры которых находятся в Ольштыне и Седльце.

Части дивизии будут дислоцированы в Белостоке, Семятыче (Чартаев), Ломже, Граево (Воеводзин), Остроеленке и других населенных пунктах. Бронетанковая бригада из состава дивизии будет находиться в Черновом Бору и Семятыче. Частью дивизии также станет танковый батальон, который с октября прошлого года сформирован в Цехануве. Здесь же будет размещаться командование дивизии.

Как писал сайт Charter97.org, Польша решила перебросить на границу с Беларусью 10 тысяч военных.

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