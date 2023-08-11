Военно-полевой роман мифолога Мединского Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

11.08.2023, 17:59

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Владимир Мединский

Стрелочки на карте вместо трагедии человечества.

Доктор мифологических и смежных с ними наук Владимир Мединский сообщил, что готовится новый источник знаний для учителей:

«Кстати, скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории - в том числе по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5-го до 11-го класса».

Что внутри – неизвестно. Но акцент на «военную историю» говорит о стремлении продолжить милитаризацию сознания школьников.

Вместо того, чтобы сделать акцент на чудовищных гуманитарных последствиях войн, имея в виду среди прочего развернувшуюся «спецоперацию» Путина, соучастником которой является среди прочих и Мединский.

Стрелочки на карте вместо трагедии человечества от войн – такого послание начальства. О подготовке дополнительного пособия для школы, в котором шла бы речь о преступлениях Сталина и его режима, Холокосте и чудовищных потерях в войнах времен СССР и новой России, речи не идёт.

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