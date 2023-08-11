В ночь на 12 августа белорусы смогут наблюдать самый мощный звездопад года 11.08.2023, 18:04

Астрономы обещают около 100 «падающих звезд» в час.

Метеорный поток Персеиды, который считается одним из самых мощных в году, достигнет пика своей активности в ночь на 12 августа. Как обещают астрономы, в северном полушарии можно будет наблюдать около 100 «падающих звезд» в час.

По словам специалистов, поток Персеиды можно наблюдать каждый год с 14 июля по 1 сентября. Но именно на середину августа приходится его пик. Источник звездопада — шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта — Туттля.

Нередко увидеть звездопад мешает слишком яркая полная луна. Но на этот раз она не станет помехой, так как приближается к новолунию. Главное условие для наблюдения — безоблачное небо. Искать падающие звезды нужно в северо-восточной части небосвода.

К слову, как утверждает Международная метеорная организация, в последний раз настолько активным метеорный поток Персеиды был в 2004 году.

В этом году белорусы также могут наблюдать сразу четыре суперлуния. Два из них уже были в начале июля и первых числах августа, еще два нам предстоит увидеть 31 августа и 28 сентября.

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