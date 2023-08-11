Британские морпехи завершили обучение около тысячи солдат ВСУ 11.08.2023, 18:13

Украинские бойцы тренировались проводить рейды и сложные операции.

Британские морские пехотинцы завершили обучение украинских коллег, которое длилось полгода. Они тренировались проводить рейды и сложные операции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Королевского военно-морского флота Британии.

Как отметили в ВМФ, украинские защитники получили «бесценный опыт и знания по планированию и проведению рейдов с использованием малых катеров днем и ночью».

«На протяжении всего обучения британские инструкторы были рядом с нами, показывая, как двигаться и как работать вместе в небольшой команде - это будет иметь большое значение, когда мы вернемся домой в Украину», - рассказал один из украинских военных.

Курс обучения включал применение минометов, легкого противотанкового оружия нового поколения (NLAW) и зенитных ракетных комплексов Stinger, беспилотников для разведки, а также разрушение препятствий, в том числе «зубов дракона».

«Проведенное обучение будет способствовать дальнейшей поддержке возможностей Украины по созданию собственных морских сил и международной концепции подготовки морских пехотинцев», - подчеркнули в ВМФ.

Обучение украинских солдат в Британии

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Британия является одним из основных союзников страны. В частности, Лондон неоднократно предоставлял военную помощь.

Также британцы тренируют на территории своего государства украинских военных, после чего их отправляют на фронт. С 24 февраля 2022 года Британия обучила уже более 20 тысяч солдат Украины.

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