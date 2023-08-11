Рублю плохо 11.08.2023, 18:18

Попытки Центробанка РФ удержать курс провалились, рекорд обновлен.

Утром в пятницу, 11 августа, российский рубль обновил рекорд марта 2022 года. На торгах Московской биржи курс доллара достиг 98,38 рубля, а евро - 108,01 рубля. Национальная валюта РФ продолжает обесцениваться, несмотря на попытки Центробанка РФ удержать курс, передает dialog.ua.

С начала августа курс доллара в РФ вырос на 7%, а с начала 2023 года - на 38% (евро - на 42%). Как итог нацвалюта РФ попала в тройку самых слабых валют мира по версии Bloomberg вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

Банк России в попытке сдержать курс отказался от покупки валюты по бюджетному правилу, но это не помогло. Падение продолжилось.

Отметим, что российский рубль ослабевает уже седьмой месяц подряд, чего не было последние 9 лет. Показательно, что такие события происходят на фоне рекордно высоких цен на нефть.

Центробанк РФ связывает ослабление рубля с тем, что экспорт РФ сжимается, а импорт, наоборот, расширяется. Усугубляют ситуацию также бегство из страны инвесторов, масштабные западные санкции и рост затрат на военную авантюру Кремля.

Для граждан РФ это катастрофа - стоит ожидать очень значительной инфляции.

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