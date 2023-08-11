Житель Витебска сорвал с магазина лукашенковский флаг
- 11.08.2023, 18:31
- 1,642
Что было дальше?
Суд Первомайского района Витебска приговорил 23-летнего Павла Дунаева к «домашней химии» за «надругательство» над красно-зеленым флагом, сообщает правозащитный центр «Весна».
Согласно материалам уголовного дела, парень ночью 21 апреля 2022 года сорвал лукашенковский флаг, установленный на здании магазина ОАО «Веста». После этого он «демонстративно передвигался с ним в руках по улицам города, повредив при этом его навершие». В итоге молодой человек бросил флаг на землю на территории учреждения здравоохранения.
Судья Юрий Урбан признал парня виновным по ст. 370 УК и приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.